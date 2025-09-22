Evenepoel gewinnt zum dritten Mal in Folge das Zeitfahren bei der UCI Straßenrad-WM und will im nächsten Jahr ein viertes gewinnen

HQ

Die UCI Straßenrad-WM begann stilvoll mit einem spektakulären Sieg von Remco Evenepoel, der das vierte Zeitfahren in Folge gewinnen will. Dieser Wettbewerb, der vom 21. bis 28. September in Kigali, Ruanda, stattfindet, ist der prestigeträchtigste Einzelpreis für Fahrer, die unter ihren Nationalflaggen statt in ihren üblichen Pro-Teams antreten.

Am Sonntag beendete Evenepoel die 40 km lange Strecke in 49:46 Minuten, 1:14 Stunden vor dem Zweitplatzierten Jay Vine. Dritter wurde ein weiterer Belgier, Ilan Van Wilder. Mit diesem Sieg ist Evenepoel nach Tony Martin, Fabian Cancellara und Michael Rogers der einzige Weltmeister im Zeitfahren, der dreimal oder öfter gewonnen hat. Und wenn er es nächstes Jahr gewinnen würde, wäre er der einzige, der vier Mal in Folge gewinnt. Der Sieger der Tour de France, Tadej Pogačar, wurde Vierter, nur eine Sekunde hinter Van Wilder.

"Es ist eine große Ehre für mich, dort mit Tony und Michael aufzusteigen. Nächstes Jahr muss ich wohl noch einen holen, denn ich will der Erste sein, der vier Mal in Folge gewinnt", sagte Evenepoel (via CyclingWeekly).

In dieser Woche geht es weiter mit der UCI Straßenrad-WM (U-23-Zeitfahren am Montag, Juniorenrennen am Dienstag). Die Elite-Radsportler werden am 27. September (Frauen) und am 28. September (Männer) wieder am Straßenrennen teilnehmen, das Pogačar im vergangenen Jahr gewonnen hat.