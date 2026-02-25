Europa verspricht weiterhin die Unterstützung der Ukraine "auf die eine oder andere Weise", während der Krieg ins fünfte Jahr geht

HQ

Die europäischen Staats- und Regierungschefs begingen den vierten Jahrestag der russischen Invasion, indem sie versprachen, der Ukraine zu stehen, auch wenn politische Spaltungen innerhalb der Europäischen Union einen Schatten über die Solidaritätsdemonstration warfen.

Die Präsidentin der Europäischen Kommission, Ursula von der Leyen, der finnische Präsident Alexander Stubb und die dänische Ministerpräsidentin Mette Frederiksen reisten nach Kiew, während der britische Ministerpräsident Keir Starmer und der deutsche Bundeskanzler Friedrich Merz als Teil einer "Koalition der Willigen" aus der Ferne teilnahmen.

Ihr Besuch erfolgte einen Tag, nachdem Ungarn neue EU-Sanktionen gegen Russland und das vorgeschlagene 90-Milliarden-Euro-Kreditpaket für Kiew abgelehnt hatte. Ähnlich stellte die Slowakei noch am selben Tag die Notstromversorgung für die Ukraine ein. Als Reaktion auf die neuesten Entwicklungen sagte von der Leyen während des Treffens, der Block werde die Finanzierung "auf die eine oder andere Weise" liefern.