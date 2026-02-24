Die Slowakei stellt den Notstrom für die Ukraine ab, Streit um den Öltransit eskaliert

HQ

Am Montag stellte die Slowakei die Notstromversorgung für die Ukraine ein, nachdem Kiew es nicht geschafft hatte, den Öltransport über die Druzhba-Pipeline innerhalb einer von Premierminister Robert Fico gesetzten Frist wieder aufzunehmen. Die Entscheidung vertieft eine wachsende Kluft zwischen den beiden Ländern nach der Aussetzung der russischen Öllieferungen am 27. Januar, die in der Ukraine durch einen russischen Drohnenangriff in der Nähe von Brody verursacht wurde.

Fico warf Kiew vor, eine "rein politische Entscheidung" getroffen zu haben, und warnte, dass die Slowakei weitere Schritte unternehmen könnte, einschließlich einer Überprüfung ihrer Unterstützung für die EU-Mitgliedschaft der Ukraine. Er behauptete außerdem, der slowakische Botschafter sei daran gehindert worden, den beschädigten Abschnitt der Pipeline zu inspizieren. Das ukrainische Außenministerium wies das Ultimatum als "Erpressung" zurück, das Moskau zugutekommt, und betonte, dass die Reparaturen unter ständiger Bedrohung durch weitere russische Angriffe im Gange sind.

Ungarn hat die Position der Slowakei unterstützt, wobei die Regierung von Ministerpräsident Viktor Orbán die neuen EU-Sanktionen gegen Russland und das 90-Milliarden-Euro-Kreditpaket für Kiew blockiert, sofern die Öllieferungen nicht wieder aufgenommen werden. Der Streit findet statt, während die Ukraine vier Jahre seit Russlands umfassender Invasion feiert...