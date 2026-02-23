Es ist der 4. Jahrestag des Krieges in der Ukraine: Alles, was du bis jetzt wissen musst.

HQ

Vier Jahre nachdem Wladimir Putin am 24. Februar 2022 Russlands umfassende Invasion der Ukraine gestartet hat, dauert Europas größter Krieg seit dem Zweiten Weltkrieg an. Der Konflikt hat die Grenzen neu gezogen, globale Allianzen belastet und enorme menschliche und wirtschaftliche Kosten verursacht, ohne ein klares Ende in Sicht. Der 24. Februar 2026 markiert den 4. Jahrestag des Krieges in der Ukraine. Hier ist also alles, was du bisher wissen musst.

Fast 2 Millionen militärische Opfer

Schätzungsweise 1,8 bis 2 Millionen Soldaten wurden auf beiden Seiten getötet, verwundet oder verschwunden. Das Center for Strategic and International Studies (CSIS) schätzt, dass allein Russland etwa 1,2 Millionen Opfer erlitten hat, darunter bis zu 325.000 Todesopfer – Zahlen, die seit dem Zweiten Weltkrieg für eine Großmacht nicht mehr gesehen wurden. Die Verluste der Ukraine werden auf 500.000 bis 600.000 Verluste geschätzt, obwohl die offiziellen Zahlen weiterhin umstritten und schwer unabhängig zu überprüfen sind.

Fast 15.000 zivile Todesopfer

Laut der Menschenrechtsüberwachungsmission der Vereinten Nationen in der Ukraine (HRMMU) wurden seit Beginn der Invasion mindestens 14.999 Zivilisten getötet und mehr als 40.000 verletzt. Die tatsächliche Zahl ist wahrscheinlich höher. Mindestens 763 Kinder sind ums Leben gekommen, und 2025 war das tödlichste Jahr für Zivilisten seit 2022, da Drohnen- und Raketenangriffe in ukrainischen Städten zunahmen.

Fast ein Fünftel der Ukraine ist besetzt

Russland kontrolliert derzeit etwa 19,4 % des ukrainischen Territoriums, so das Institut für die Untersuchung des Krieges. Auf dem Höhepunkt seines Aufstiegs im März 2022 hielt Moskau etwa 26 % des Landes. Trotz brutaler Kämpfe und schwerer Verluste hat Russland in den letzten drei Jahren nur marginale territoriale Gewinne erzielt, was das zermürbende Patt auf dem Schlachtfeld verdeutlicht.

5,9 Millionen Ukrainer sind geflohen

Der Krieg hat Millionen vertrieben. Rund 5,9 Millionen Ukrainer haben das Land verlassen, die meisten suchen laut dem Hohen Flüchtlingskommissar der Vereinten Nationen Zuflucht in ganz Europa. Weitere 3,7 Millionen Menschen sind weiterhin intern vertrieben in der Ukraine. Vor dem Krieg lag die Bevölkerung der Ukraine bei über 40 Millionen.

Die ausländische Militärhilfe verändert sich

Die internationale Unterstützung hat sich weiterentwickelt. Das Kieler Institut für Weltwirtschaft berichtet, dass die ausländische Militärhilfe für Kiew im vergangenen Jahr im Vergleich zum Durchschnitt 2022-2024 um 13 % gesunken ist. Nachdem Donald Trump 2025 ins Amt zurückgekehrt war und die meisten US-Waffenlieferungen stoppte, erhöhten europäische Länder ihre Beiträge um etwa zwei Drittel, was half, das allgemeine Unterstützungsniveau zu stabilisieren.

Milliarden für Krieg ausgegeben

Russlands Militärausgaben stiegen laut dem Stockholm International Peace Research Institute von etwa 66 Milliarden Dollar im Jahr 2021 auf fast 150 Milliarden Dollar im Jahr 2024 stark an. Auch das Verteidigungsbudget der Ukraine ist explodiert und erreichte 2025 einen Rekordbetrag von 71 Milliarden Dollar, größtenteils finanziert von westlichen Verbündeten. Unterdessen bleiben etwa 300 Milliarden Dollar russischer Zentralbankreserven in westlichen Finanzinstituten immobilisiert.