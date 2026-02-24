Ungarn blockiert neue Russland-Sanktionen und einen Kredit in Höhe von 90 Milliarden Euro an die Ukraine vor dem 4. Kriegstag

HQ

Am Montag hielt Ungarn sein Veto gegen das neue EU-Sanktionspaket gegen Russland und den 90-Milliarden-Euro-Kredit für die Ukraine bei, was der europäischen Einheit am Vorabend des vierten Kriegstags einen Schlag bedeutete. Die Pattsituation konzentriert sich auf die gestoppten Öllieferungen durch die sowjetische Druzhba-Pipeline, wobei Budapest Kiew vorwirft, die Versorgung nicht wiederhergestellt zu haben. Die Slowakei warnte außerdem, die Notstromversorgung für die Ukraine auszusetzen, bis die Lieferungen wieder aufgenommen werden.

Die EU-Außenpolitikchefin Kaja Kallas bezeichnete das Scheitern, eine Einigung zu erzielen, als "Rückschlag", während Europaratspräsident Antonio Costa den ungarischen Ministerpräsidenten Viktor Orbán aufforderte, frühere Verpflichtungen einzuhalten. Orbán antwortete, dass die Ukraine den Öltransport wieder aufnehmen könne, wenn sie dies wünsche, und sagte, er werde Entscheidungen zugunsten von Kiew nicht unterstützen, bis der Streit gelöst sei. Die Ukraine erklärt jedoch, dass russische Angriffe im Januar die Pipeline-Infrastruktur beschädigt hätten und die Reparaturen laufen.

Auf dem Schlachtfeld behauptete die ukrainische Armee, die Kontrolle über 400 Quadratkilometer entlang eines Teils der südlichen Frontlinie wiederhergestellt zu haben. Unterdessen töteten russische Drohnenangriffe in der Region Odessa über Nacht zwei Menschen, was die anhaltende Intensität eines Krieges unterstreicht, der mit der groß angelegten Invasion Moskaus am 24. Februar 2022 begann. Das heißt, vor 4 Jahren...