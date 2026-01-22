Europa-League-Spiele für heute Abend, am 21. Januar, und wer sich bisher qualifiziert hat
Die Europa League kehrt heute für das vorletzte Kapitel der Ligaphase zurück.
So wie die Champions League den vorletzten Spieltag der Ligaphase abgeschlossen hat, steht auch der zweitklassige Klubwettbewerb der UEFA, die Europa League, kurz davor, die Ligaphase in diesem Monat zu beenden: Der vorletzte Spieltag ist am Donnerstag, den 22. Januar, gefolgt vom letzten Spieltag am 29. Januar.
Derzeit haben Lyon, Midtjylland, Aston Villa, Real Betis, SC Freiburg und Ferencvaros ihre Qualifikation für die nächste Runde bestätigt. Denken Sie daran, dass die besten 8 Teams ins Achtelfinale einziehen, aber Teams mit den Plätzen 9-24 im Februar in ein K.-o.-Playoff.
Nice ist das einzige Team, das bereits eliminiert wurde...
Spielplan der Europa League für heute, Donnerstag, den 22. Januar:
- Feyenoord gegen Sturm Graz: 18:45 CET, 17:45 GMT
- Fenerbahçe gegen Aston Villa: 18:45 CET, 17:45 GMT
- PAOK gegen Real Betis: 18:45 CET, 17:45 GMT
- Viktoria Plzeň gegen Porto: 18:45 CET, 17:45 GMT
- Young Boys gegen Lyon: 18:45 MET, 17:45 GMT
- Freiburg gegen Maccabi Tel-Aviv: 18:45 MEZ, 17:45 GMT
- Bologna gegen Celtic: 18:45 CET, 17:45 GMT
- Malmö gegen Crvena Zvezda: 18:45 CET, 17:45 GMT
- Brann gegen Midtjylland: 18:45 CET, 17:45 GMT
- Roma gegen Stuttgart: 21:00 MEZ, 20:00 GMT
- Utrecht gegen Genk: 21:00 MEZ, 20:00 GMT
- Salzburg gegen Basel: 21:00 MEZ, 20:00 GMT
- Ferencváros gegen Panathinaikos: 21:00 MEZ, 20:00 GMT
- GNK Dinamo gegen FCSB: 21:00 MEZ, 20:00 GMT
- Nice gegen Go Ahead Eagles: 21:00 CET, 20:00 GMT
- Rangers gegen Ludogorets: 21:00 MEZ, 20:00 GMT
- Celta gegen Lille: 21:00 MEZ, 20:00 GMT
- Braga gegen Nottingham Forest: 21:00 MEZ, 20:00 GMT
Bevorstehende Europa-League-Termine:
Der letzte Tag der Ligaphase ist der 29. Januar, wobei alle Spiele gleichzeitig beginnen. Anschließend wird am 30. Januar eine Auslosung für die K.-o.-Play-offs stattfinden, die die Play-off-Paarungen der Teams im Tabellenmittelfeld bestimmt, die zwischen dem 19. und 26. Februar 2026 stattfinden.
Dann folgt eine weitere Auslosung für das Achtelfinale am 27. Februar und die verbleibenden Termine:
- Runde der letzten 16: 12. & 19. März 2026
- Viertelfinale: 9. & 16. April 2026
- Halbfinale: 30. April & 7. Mai 2026
- Endspiel: 20. Mai 2026 (Istanbul)
Verfolgen Sie dieses Jahr ein Team in der Europa League?