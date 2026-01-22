Europa-League-Spiele für heute Abend, am 21. Januar, und wer sich bisher qualifiziert hat

HQ

So wie die Champions League den vorletzten Spieltag der Ligaphase abgeschlossen hat, steht auch der zweitklassige Klubwettbewerb der UEFA, die Europa League, kurz davor, die Ligaphase in diesem Monat zu beenden: Der vorletzte Spieltag ist am Donnerstag, den 22. Januar, gefolgt vom letzten Spieltag am 29. Januar.

Derzeit haben Lyon, Midtjylland, Aston Villa, Real Betis, SC Freiburg und Ferencvaros ihre Qualifikation für die nächste Runde bestätigt. Denken Sie daran, dass die besten 8 Teams ins Achtelfinale einziehen, aber Teams mit den Plätzen 9-24 im Februar in ein K.-o.-Playoff.

Nice ist das einzige Team, das bereits eliminiert wurde...

Spielplan der Europa League für heute, Donnerstag, den 22. Januar:



Feyenoord gegen Sturm Graz: 18:45 CET, 17:45 GMT



Fenerbahçe gegen Aston Villa: 18:45 CET, 17:45 GMT



PAOK gegen Real Betis: 18:45 CET, 17:45 GMT



Viktoria Plzeň gegen Porto: 18:45 CET, 17:45 GMT



Young Boys gegen Lyon: 18:45 MET, 17:45 GMT



Freiburg gegen Maccabi Tel-Aviv: 18:45 MEZ, 17:45 GMT



Bologna gegen Celtic: 18:45 CET, 17:45 GMT



Malmö gegen Crvena Zvezda: 18:45 CET, 17:45 GMT



Brann gegen Midtjylland: 18:45 CET, 17:45 GMT



Roma gegen Stuttgart: 21:00 MEZ, 20:00 GMT



Utrecht gegen Genk: 21:00 MEZ, 20:00 GMT



Salzburg gegen Basel: 21:00 MEZ, 20:00 GMT



Ferencváros gegen Panathinaikos: 21:00 MEZ, 20:00 GMT



GNK Dinamo gegen FCSB: 21:00 MEZ, 20:00 GMT



Nice gegen Go Ahead Eagles: 21:00 CET, 20:00 GMT



Rangers gegen Ludogorets: 21:00 MEZ, 20:00 GMT



Celta gegen Lille: 21:00 MEZ, 20:00 GMT



Braga gegen Nottingham Forest: 21:00 MEZ, 20:00 GMT



Bevorstehende Europa-League-Termine:

Der letzte Tag der Ligaphase ist der 29. Januar, wobei alle Spiele gleichzeitig beginnen. Anschließend wird am 30. Januar eine Auslosung für die K.-o.-Play-offs stattfinden, die die Play-off-Paarungen der Teams im Tabellenmittelfeld bestimmt, die zwischen dem 19. und 26. Februar 2026 stattfinden.

Dann folgt eine weitere Auslosung für das Achtelfinale am 27. Februar und die verbleibenden Termine:



Runde der letzten 16: 12. & 19. März 2026



Viertelfinale: 9. & 16. April 2026



Halbfinale: 30. April & 7. Mai 2026



Endspiel: 20. Mai 2026 (Istanbul)



Verfolgen Sie dieses Jahr ein Team in der Europa League?