Champions-League-Ergebnisse ab Spieltag 7: so knapp wie es nur sein kann!

Die UEFA Champions League hat den vorletzten Spieltag mit großen Siegen, einigen überraschenden Niederlagen und einer sehr engen Tabelle abgeschlossen, mit einem Team mit 21 Punkten (7 Siegen), einem Team mit 18 Punkten, zwei mit 15... und sechs Teams mit 13 Punkten, was einen spannenden Abschluss nächste Woche verspricht, um zu bestimmen, wer in die Runde der letzten 16 und wer in die Play-offs geht... und wer eliminiert wird.

Bisher ist das einzige Team, das sicher weiß, dass es unter den Top 8 (wahrscheinlich Top 1) landen wird, Arsenal.

Atalanta, Atleti, Bayern, Inter, Liverpool, Man City, Paris, Real Madrid, Sporting CP, Tottenham wissen mit Sicherheit, dass sie unter den Top 24 landen werden, während Kairat Almaty und Villarreal die einzigen ausgeschiedenen Teams an diesem Punkt sind.

Dies sind die Ergebnisse aller Spiele dieser Woche

Dienstag, 20. Januar 2025



Kairat Almaty 1-4 Club Brügge



Bodø/Glimt 3:1 Manchester City



Kopenhagen 1-1 Neapel



Inter 1-3 Arsenal



Olympiakos 2-0 Leverkusen



Real Madrid 6-1 Monaco



Sporting CP 2-1 Paris Saint-Germain



Tottenham 2:0 Borussia Dortmund



Villarreal 1-2 Ajax



Mittwoch, 21. Januar 2025



Galatasaray 1-1Atlético de Madrid



Qarabağ 3-2 Frankfurt



Atalanta 2-3 Athletic Club



Chelsea 1-0 Pafos



Bayern München 2:0 Union Saint-Gilloise



Juventus 2-0 Benfica



Newcastle United 3:0 PSV Eindhoven



Marseille 0-3 Liverpool



Slavia Praha 2-4 Barcelona



Champions-League-Tabelle Stand 21. Januar:



Arsenal – 21 Punkte

Real Madrid – 15 Punkte

Bayern München – 15 Punkte

Tottenham Hotspur – 14 Punkte

Paris Saint-Germain – 13 Punkte

Sporting CP – 13 Punkte

Manchester City – 13 Punkte

Atalanta – 13 Punkte

Inter Mailand – 12 Punkte

Atletico Madrid – 12 Punkte

Liverpool – 12 Punkte

Borussia Dortmund – 11 Punkte

Newcastle United – 10 Punkte

Chelsea – 10 Punkte

Barcelona – 10 Punkte

Marseille – 9 Punkte

Juventus – 9 Punkte

Galatasaray – 9 Punkte

Bayer Leverkusen – 9 Punkte

AS Monaco – 9 Punkte

PSV Eindhoven – 8 Punkte

Olympiakos – 8 Punkte

Neapel – 8 Punkte

Kopenhagen – 8 Punkte

Qarabag – 7 Punkte

Club Brügge – 7 Punkte

Bodø/Glimt – 6 Punkte

Benfica – 6 Punkte

Pafos FC – 6 Punkte

Union Saint-Gilloise – 6 Punkte

Ajax – 6 Punkte

Athletic Bilbao – 5 Punkte

Eintracht Frankfurt – 4 Punkte

Slavia Prag – 3 Punkte

Villarreal – 1 Punkt

Kairat Almaty – 1 Punkt



Die Champions League wird nächste Woche am 28. Januar um 21:00 Uhr MEZ, 20:00 GMT, für einen letzten Spieltag der Ligaphase fortgesetzt, wobei alle Spiele gleichzeitig beginnen. Freuen Sie sich auf die Champions League 2025/26?