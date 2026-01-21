Champions-League-Ergebnisse ab Spieltag 7: so knapp wie es nur sein kann!
Wenn du die Action am Dienstag und Mittwoch verpasst hast, sind dies die Ergebnisse der Spiele.
Die UEFA Champions League hat den vorletzten Spieltag mit großen Siegen, einigen überraschenden Niederlagen und einer sehr engen Tabelle abgeschlossen, mit einem Team mit 21 Punkten (7 Siegen), einem Team mit 18 Punkten, zwei mit 15... und sechs Teams mit 13 Punkten, was einen spannenden Abschluss nächste Woche verspricht, um zu bestimmen, wer in die Runde der letzten 16 und wer in die Play-offs geht... und wer eliminiert wird.
Bisher ist das einzige Team, das sicher weiß, dass es unter den Top 8 (wahrscheinlich Top 1) landen wird, Arsenal.
Atalanta, Atleti, Bayern, Inter, Liverpool, Man City, Paris, Real Madrid, Sporting CP, Tottenham wissen mit Sicherheit, dass sie unter den Top 24 landen werden, während Kairat Almaty und Villarreal die einzigen ausgeschiedenen Teams an diesem Punkt sind.
Dies sind die Ergebnisse aller Spiele dieser Woche
Dienstag, 20. Januar 2025
- Kairat Almaty 1-4 Club Brügge
- Bodø/Glimt 3:1 Manchester City
- Kopenhagen 1-1 Neapel
- Inter 1-3 Arsenal
- Olympiakos 2-0 Leverkusen
- Real Madrid 6-1 Monaco
- Sporting CP 2-1 Paris Saint-Germain
- Tottenham 2:0 Borussia Dortmund
- Villarreal 1-2 Ajax
Mittwoch, 21. Januar 2025
- Galatasaray 1-1Atlético de Madrid
- Qarabağ 3-2 Frankfurt
- Atalanta 2-3 Athletic Club
- Chelsea 1-0 Pafos
- Bayern München 2:0 Union Saint-Gilloise
- Juventus 2-0 Benfica
- Newcastle United 3:0 PSV Eindhoven
- Marseille 0-3 Liverpool
- Slavia Praha 2-4 Barcelona
Champions-League-Tabelle Stand 21. Januar:
- Arsenal – 21 Punkte
- Real Madrid – 15 Punkte
- Bayern München – 15 Punkte
- Tottenham Hotspur – 14 Punkte
- Paris Saint-Germain – 13 Punkte
- Sporting CP – 13 Punkte
- Manchester City – 13 Punkte
- Atalanta – 13 Punkte
- Inter Mailand – 12 Punkte
- Atletico Madrid – 12 Punkte
- Liverpool – 12 Punkte
- Borussia Dortmund – 11 Punkte
- Newcastle United – 10 Punkte
- Chelsea – 10 Punkte
- Barcelona – 10 Punkte
- Marseille – 9 Punkte
- Juventus – 9 Punkte
- Galatasaray – 9 Punkte
- Bayer Leverkusen – 9 Punkte
- AS Monaco – 9 Punkte
- PSV Eindhoven – 8 Punkte
- Olympiakos – 8 Punkte
- Neapel – 8 Punkte
- Kopenhagen – 8 Punkte
- Qarabag – 7 Punkte
- Club Brügge – 7 Punkte
- Bodø/Glimt – 6 Punkte
- Benfica – 6 Punkte
- Pafos FC – 6 Punkte
- Union Saint-Gilloise – 6 Punkte
- Ajax – 6 Punkte
- Athletic Bilbao – 5 Punkte
- Eintracht Frankfurt – 4 Punkte
- Slavia Prag – 3 Punkte
- Villarreal – 1 Punkt
- Kairat Almaty – 1 Punkt
Die Champions League wird nächste Woche am 28. Januar um 21:00 Uhr MEZ, 20:00 GMT, für einen letzten Spieltag der Ligaphase fortgesetzt, wobei alle Spiele gleichzeitig beginnen. Freuen Sie sich auf die Champions League 2025/26?