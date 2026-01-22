Europa-League-Ergebnisse nach Donnerstag, dem 22. Januar, und wer sich für die Play-offs qualifiziert hat,

HQ

Dies ist die Woche der Rückkehr der UEFA-Wettbewerbe: Nach der Champions League am Dienstag und Mittwoch hat die Europa League auch die siebte und vorletzte Runde der Ligaphase abgeschlossen.

Im Moment sind dies die Teams, die in den nächsten Runden bestätigt sind: Lyon, Midtjylland, Aston Villa, Real Betis, SC Freiburg und Ferencvaros. Denken Sie daran, dass die besten 8 Teams ins Achtelfinale einziehen, aber Teams mit den Plätzen 9-24 im Februar in ein K.-o.-Playoff.

Europa-League-Ergebnisse für Donnerstag, den 22. Januar:



SC Freiburg 1 - 0 Maccabi Tel Aviv



Brann 3 - 3 Midtjylland



Bologna 2 - 2 Celtic



Malmö 0 - 1 Crvena Zvezda



PAOK 2 - 0 Real Betis



Feyenoord 3 - 0 Sturm Graz



Young Boys 0 - 1 Lyon



Viktoria Plzeň 1 - 1 Porto



Fenerbahçe 0 - 1 Aston Villa



Braga 1 - 0 Nottingam Forest



Rangers 1 - 0 Ludogorets



Dinamo Zagreb 4 - 1 FCSB



Celta Vigo 2 - 1 Lille



Schön 3 - 1 Go Ahead Eagles



Ferencváros 1 - 1 Panathinaikos



Red Bull Salzburg 3 - 1 Basel



Roma 2 - 0 Stuttgart



Waldläufer 1 - 0 Ludogorets



Der letzte Tag der Ligaphase ist der 29. Januar, wobei alle Spiele gleichzeitig beginnen. Die Auslosung für das K.-o.-Playoff findet am 30. Januar statt, die zwischen dem 19. und 26. Februar 2026 stattfindet.

Das Achtelfinale findet im März statt, und das Finale der Europa League 2025/26 findet am 20. Mai in Istanbul statt.