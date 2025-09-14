Sport
EuroBasket: Zeiten für das Spiel um den dritten Platz und das Finale und wie man sie live sehen kann
Bekommt Deutschland Gold? Wird Finnland bei der EuroBasket Geschichte schreiben?
HQ
Die EuroBasket endet heute, Sonntag, den 14. September. Nach dem Halbfinale kämpfen die Türkei und Deutschland um Gold, während der Grieche Giannis Antetokounmpo versuchen wird, Bronze zu holen, während Finnland, die größte Überraschung des Wettbewerbs, seine erste EuroBasket-Medaille überhaupt anstrebt.
Verpassen Sie nicht die ganze Action heute, mit den Terminen für das EuroBasket-Finale und die Spiele um den dritten Platz in europäischer Zeit und den Kanälen, die die Spiele übertragen.
- Griechenland - Finnland - 16:00 Uhr MESZ, 15:00 Uhr BST
- Deutschland - Türkiye - 20:00 Uhr MESZ, 19:00 Uhr BST
So sehen Sie das Finale der EuroBasket 2025
Hier ist eine Liste, wo Sie das Finale der EuroBasket 2025 und das Spiel um den dritten Platz live in den europäischen Märkten sehen können.
- Belgien: VOOsport, RTL Club, Canvas
- Bosnien und Herzegowina: EON
- Zypern: ALPHA CYPRUS
- Tschechien: CT sport
- Spanien: Teledeportation
- Estland: TV3 TV6
- Finnland:Nelonen Ruutu
- Frankreich: TMC
- Georgien: Georgischer öffentlich-rechtlicher Rundfunk
- Deutschland: Magentasport Basketball, RTL
- Griechenland: ERTFLIX, NOVASPORTS
- Island: RUV - Isländischer Nationaler Rundfunk
- Italien: DAZN ITALY, RAISPORT, Sky Italia
- Lettland: Go3
- Litauen: TV3 Litauen
- Montenegro: RTCG 2
- Polen: TVP SPORT, RTP2
- Slowenien: Šport TV, EON
- Serbien: Radio Television of Serbia (RTS), Arenasport
- Schweden: SVT1
- Türkiye: S SPORT, TRT SPOR
Wer wird Ihrer Meinung nach die EuroBasket 2025 gewinnen?