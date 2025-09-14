EuroBasket: Zeiten für das Spiel um den dritten Platz und das Finale und wie man sie live sehen kann

HQ

Die EuroBasket endet heute, Sonntag, den 14. September. Nach dem Halbfinale kämpfen die Türkei und Deutschland um Gold, während der Grieche Giannis Antetokounmpo versuchen wird, Bronze zu holen, während Finnland, die größte Überraschung des Wettbewerbs, seine erste EuroBasket-Medaille überhaupt anstrebt.

Verpassen Sie nicht die ganze Action heute, mit den Terminen für das EuroBasket-Finale und die Spiele um den dritten Platz in europäischer Zeit und den Kanälen, die die Spiele übertragen.



Griechenland - Finnland - 16:00 Uhr MESZ, 15:00 Uhr BST



Deutschland - Türkiye - 20:00 Uhr MESZ, 19:00 Uhr BST



So sehen Sie das Finale der EuroBasket 2025

Hier ist eine Liste, wo Sie das Finale der EuroBasket 2025 und das Spiel um den dritten Platz live in den europäischen Märkten sehen können.



Belgien: VOOsport, RTL Club, Canvas



Bosnien und Herzegowina: EON



Zypern: ALPHA CYPRUS



Tschechien: CT sport



Spanien: Teledeportation



Estland: TV3 TV6



Finnland:Nelonen Ruutu



Frankreich: TMC



Georgien: Georgischer öffentlich-rechtlicher Rundfunk



Deutschland: Magentasport Basketball, RTL



Griechenland: ERTFLIX, NOVASPORTS



Island: RUV - Isländischer Nationaler Rundfunk



Italien: DAZN ITALY, RAISPORT, Sky Italia



Lettland: Go3



Litauen: TV3 Litauen



Montenegro: RTCG 2



Polen: TVP SPORT, RTP2



Slowenien: Šport TV, EON



Serbien: Radio Television of Serbia (RTS), Arenasport



Schweden: SVT1



Türkiye: S SPORT, TRT SPOR



Wer wird Ihrer Meinung nach die EuroBasket 2025 gewinnen?