EuroBasket-Halbfinale: Bestätigte Zeiten und wie man sie am Freitag sehen kann

Das EuroBasket-Finale übertraf alle Erwartungen: kein Serbien, kein Frankreich, kein Slowenien, kein Spanien. Die vier besten Mannschaften des Wettbewerbs sind Deutschland, Finnland, Griechenland und die Türkei. Und sie haben einen Tag zum Ausruhen, denn beide Spiele finden am Freitag, den 12. September, statt.

Deutschland - Finnland - 16:00 Uhr, 15:00 Uhr MEZ

Griechenland - Türkiye - 20:00 Uhr MEZ, 19:00 Uhr BST

So sehen Sie das Halbfinale der EuroBasket 2025

Hier ist eine Liste, wo Sie das Halbfinale der EuroBasket 2025 sowie das Spiel um das Finale und den dritten Platz am Sonntag sehen können.



Belgien: VOOsport, RTL Club, Canvas



Bosnien und Herzegowina: EON



Zypern: ALPHA CYPRUS



Tschechien: CT sport



Spanien: Teledeportation



Estland: TV3 TV6



Finnland:Nelonen Ruutu



Frankreich: TMC



Georgien: Georgischer öffentlich-rechtlicher Rundfunk



Deutschland: Magentasport Basketball, RTL



Griechenland: ERTFLIX, NOVASPORTS



Island: RUV - Isländischer Nationaler Rundfunk



Italien: DAZN ITALY, RAISPORT, Sky Italia



Lettland: Go3



Litauen: TV3 Litauen



Montenegro: RTCG 2



Polen: TVP SPORT, RTP2



Slowenien: Šport TV, EON



Serbien: Radio Television of Serbia (RTS), Arenasport



Schweden: SVT1



Türkiye: S SPORT, TRT SPOR

