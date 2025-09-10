Sport
EuroBasket-Halbfinale: Bestätigte Zeiten und wie man sie am Freitag sehen kann
Im Final Four der EuroBasket treffen Finnland, Deutschland, Griechenland und die Türkei aufeinander.
Das EuroBasket-Finale übertraf alle Erwartungen: kein Serbien, kein Frankreich, kein Slowenien, kein Spanien. Die vier besten Mannschaften des Wettbewerbs sind Deutschland, Finnland, Griechenland und die Türkei. Und sie haben einen Tag zum Ausruhen, denn beide Spiele finden am Freitag, den 12. September, statt.
Deutschland - Finnland - 16:00 Uhr, 15:00 Uhr MEZ
Griechenland - Türkiye - 20:00 Uhr MEZ, 19:00 Uhr BST
So sehen Sie das Halbfinale der EuroBasket 2025
Hier ist eine Liste, wo Sie das Halbfinale der EuroBasket 2025 sowie das Spiel um das Finale und den dritten Platz am Sonntag sehen können.
- Belgien: VOOsport, RTL Club, Canvas
- Bosnien und Herzegowina: EON
- Zypern: ALPHA CYPRUS
- Tschechien: CT sport
- Spanien: Teledeportation
- Estland: TV3 TV6
- Finnland:Nelonen Ruutu
- Frankreich: TMC
- Georgien: Georgischer öffentlich-rechtlicher Rundfunk
- Deutschland: Magentasport Basketball, RTL
- Griechenland: ERTFLIX, NOVASPORTS
- Island: RUV - Isländischer Nationaler Rundfunk
- Italien: DAZN ITALY, RAISPORT, Sky Italia
- Lettland: Go3
- Litauen: TV3 Litauen
- Montenegro: RTCG 2
- Polen: TVP SPORT, RTP2
- Slowenien: Šport TV, EON
- Serbien: Radio Television of Serbia (RTS), Arenasport
- Schweden: SVT1
- Türkiye: S SPORT, TRT SPOR