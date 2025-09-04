Sport
EuroBasket 2025: Alle Teams haben sich für das Achtelfinale qualifiziert und Paarungen: Wann spielen sie?
Alle Begegnungen zum Achtelfinale der EuroBasket 2025.
HQ
Die Gruppenphase für EuroBasket 2025 ist beendet. Die besten 16 Teams sind noch im Rennen und spielen am Samstag, den 6. September, und Sonntag, die Halbfinale. Es war sehr wichtig, nicht nur die Qualifikation (die besten Vier jeder Gruppe haben bestanden) zu qualifizieren, sondern auch die Platzierung, da sie über die weiteren Paarungen entscheidet.
Zuerst die Teams, die sich von der EuroBasket verabschieden. In Gruppe A, Estland und Tschechien. In Gruppe B, Montenegro und Großbritannien. In Gruppe C, Spanien und Zypern. und in Gruppe D Belgien und Island.
Achtelfinalspiele bei der EuroBasket 2025
Samstag, 6. September
- Türkei - Schweden: 11:00 Uhr MESZ
- Deutschland – Portugal: 14:15 Uhr MESZ
- Litauen - Lettland: 17:30 Uhr MESZ
- Serbien - Finnland: 20:45 Uhr MESZ
Sonntag, 7. September
- Griechenland vs. Island
- Polen vs. Bosnien und Herzegowina
- Italien vs. Slowenien
- Frankreich vs. Georgien
(Zeiten am Sonntag werden noch bekannt gegeben)
Wen möchten Sie bei der EuroBasket 2025 gewinnen?