EuroBasket 2025: Alle Teams haben sich für das Achtelfinale qualifiziert und Paarungen: Wann spielen sie?

Die Gruppenphase für EuroBasket 2025 ist beendet. Die besten 16 Teams sind noch im Rennen und spielen am Samstag, den 6. September, und Sonntag, die Halbfinale. Es war sehr wichtig, nicht nur die Qualifikation (die besten Vier jeder Gruppe haben bestanden) zu qualifizieren, sondern auch die Platzierung, da sie über die weiteren Paarungen entscheidet.

Zuerst die Teams, die sich von der EuroBasket verabschieden. In Gruppe A, Estland und Tschechien. In Gruppe B, Montenegro und Großbritannien. In Gruppe C, Spanien und Zypern. und in Gruppe D Belgien und Island.

Achtelfinalspiele bei der EuroBasket 2025

Samstag, 6. September



Türkei - Schweden: 11:00 Uhr MESZ



Deutschland – Portugal: 14:15 Uhr MESZ



Litauen - Lettland: 17:30 Uhr MESZ



Serbien - Finnland: 20:45 Uhr MESZ



Sonntag, 7. September



Griechenland vs. Island



Polen vs. Bosnien und Herzegowina



Italien vs. Slowenien



Frankreich vs. Georgien



(Zeiten am Sonntag werden noch bekannt gegeben)

