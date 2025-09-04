Spanien scheidet zum ersten Mal seit 60 Jahren in der Gruppenphase der EuroBasket aus

HQ

Die Gruppenphase der EuroBasket 2025 ist vorbei, und ja, die Vorhersagen haben sich bewahrheitet: Spanien war die größte Enttäuschung des Wettbewerbs. Nur drei Jahre nach dem Titelgewinn ist Spanien zum ersten Mal in diesem Jahrhundert vor der K.o.-Phase ausgeschieden. Die einzigen beiden anderen Male, in denen Spanien nicht in die K.o.-Runde einzog, waren 1959 und 1961, und seit 1999 haben sie die EuroBasket immer mit einer Medaille verlassen, mit Ausnahme der Ausgabe 2004.

Um ins Achtelfinale einzuziehen, mussten sie Griechenland besiegen, einen der Favoriten auf den Titel, und sie haben das gesamte Spiel verloren, zeitweise mit 15 Punkten.

Die neue, sehr junge spanische Mannschaft, deren Kader sich noch im Aufbau befindet (auch der Trainer, Sergio Scariolo, wird nach diesem Spiel wechseln, da er zu Real Madrid gewechselt ist), wollte nicht kampflos sterben und schaffte es sogar, im vierten Viertel in Führung zu gehen. Ein alarmierender Mangel an Präzision bei den freien Schüssen endete jedoch tödlich. Das Spiel endete 90-86.

Für Griechenland stand viel auf dem Spiel, denn eine Niederlage gegen Spanien würde bedeuten, als Vierter in der Gruppe weiterzukommen und im Achtelfinale, das am Samstag beginnt, auf einen weiteren Favoriten, Frankreich, zu treffen.