EuroBasket 2025: Achtelfinal-Ergebnisse und Viertelfinal-Begegnungen (Datum und Uhrzeit)

Die EuroBasket hat in der Runde der letzten 16 an diesem Wochenende für einige große Nervenkitzel und große Überraschungen gesorgt, darunter das Ausscheiden von zwei der Favoriten: Frankreich und vor allem Serbien, das von der überwiegenden Mehrheit der Menschen als Hauptanwärter auf den Titel angesehen wurde, aber im Achtelfinale nach Hause zurückgekehrt ist, genau wie beim letzten Mal im Jahr 2022.



Türkei 85 - 79 Schweden



Deutschland 85 - 58 Portugal



Litauen 88 - 79 Lettland



Serbien 86 - 92 Finnland



Polen 80 - 72 Bosnien und Herzegowina



Frankreich 70 - 80 Georgien



Italien 77 - 84 Slowenien



Griechenland 84 - 79 Israel



Finnland und Georgien sind die beiden großen Überraschungen des Wettbewerbs, aber nur eine wird nach Dienstag Bestand haben, da sie im Viertelfinale aufeinandertreffen, mit bestätigten Daten und Zeiten.



Türkei - Polen: Dienstag, 9. September, 16.00 Uhr MEZ, 15.00 Uhr BST



Litauen – Griechenland: Dienstag, 9. September, 20:00 Uhr MEZ, 19:00 Uhr BST



Finnland - Georgien: Mittwoch, 10. September, 16:00 Uhr MEZ, 15:00 Uhr BST



Deutschland - Slowenien: Mittwoch, 10. September, 20:00 Uhr, 19:00 Uhr MEZ

