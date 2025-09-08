Sport
EuroBasket 2025: Achtelfinal-Ergebnisse und Viertelfinal-Begegnungen (Datum und Uhrzeit)
Nach einigen schockierenden Überraschungen geht es am Dienstag mit der EuroBasket weiter.
HQ
Die EuroBasket hat in der Runde der letzten 16 an diesem Wochenende für einige große Nervenkitzel und große Überraschungen gesorgt, darunter das Ausscheiden von zwei der Favoriten: Frankreich und vor allem Serbien, das von der überwiegenden Mehrheit der Menschen als Hauptanwärter auf den Titel angesehen wurde, aber im Achtelfinale nach Hause zurückgekehrt ist, genau wie beim letzten Mal im Jahr 2022.
- Türkei 85 - 79 Schweden
- Deutschland 85 - 58 Portugal
- Litauen 88 - 79 Lettland
- Serbien 86 - 92 Finnland
- Polen 80 - 72 Bosnien und Herzegowina
- Frankreich 70 - 80 Georgien
- Italien 77 - 84 Slowenien
- Griechenland 84 - 79 Israel
Finnland und Georgien sind die beiden großen Überraschungen des Wettbewerbs, aber nur eine wird nach Dienstag Bestand haben, da sie im Viertelfinale aufeinandertreffen, mit bestätigten Daten und Zeiten.
- Türkei - Polen: Dienstag, 9. September, 16.00 Uhr MEZ, 15.00 Uhr BST
- Litauen – Griechenland: Dienstag, 9. September, 20:00 Uhr MEZ, 19:00 Uhr BST
- Finnland - Georgien: Mittwoch, 10. September, 16:00 Uhr MEZ, 15:00 Uhr BST
- Deutschland - Slowenien: Mittwoch, 10. September, 20:00 Uhr, 19:00 Uhr MEZ