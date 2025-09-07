HQ

Das Achtelfinale der EuroBasket 2025 war für einige der Favoriten des Wettbewerbs eine Niederlage. Während Deutschland am Samstag Portugal mit 85:58 besiegte, endete der Tag auf schockierende Weise, als Serbien, das von den meisten als Hauptfavorit auf den Titel angesehen wurde, mit 92:86 gegen Finnland unterlag.

Die finnische Basketball-Nationalmannschaft der Männer, hat sich in der FIBA-Weltrangliste zur größten Mannschaft unter den nordischen Ländern entwickelt, und obwohl sie noch nie eine große Trophäe gewonnen hat, qualifizierte sie sich für die Weltmeisterschaft 2023 und stand nun zweimal in Folge im Viertelfinale der EuroBasket. Aber der Sieg am Samstag wird als einer ihrer schönsten Momente in die Geschichte eingehen, denn vor Beginn des Wettbewerbs wurde Serbien, angeführt von NBA-Star Nikola Jokic, in diesem Jahr von 73,1 % der Journalisten als Favorit auf den Titel gewählt.

"Das ist ein großes Spiel für uns und für den finnischen Basketball", sagte Finnlands Cheftrainer Lassi Tuovi. "Wir sind sehr stolz darauf, einen der Favoriten auf den Titel aus dem Turnier zu werfen, der großartigen Basketball spielt. Aber ich glaube nicht, dass es fair ist, dies mit den anderen zu vergleichen, die größer sind."

Veterdans Shooting Guard Sasu Salin, der für Estudiantes spielt, sagte, dass es sich anfühlte wie "David gegen Goliath". Nur wenige konnten es glauben, als Finnland in den ersten Minuten mit 11:1 in Führung ging. Serbien schaffte zwar den Ausgleich, lag aber fast immer hinter Finnland zurück. Selbst als ein Comeback unvermeidlich schien und Serbien in den letzten Minuten in Führung ging, holte sich Elias Valtonen mit acht enorm wichtigen Punkten erneut den Putt Finnland zum 87:81 53 Sekunden vor Schluss.

"Es war ein fantastischer Abend. Wir haben einfach aneinander geglaubt. Wir waren entspannt. Außenseiter zu sein, war gut für uns", sagte Valtonen, der zum Spieler des Spiels gewählt wurde.

"Ihre 20 Offensivrebounds waren einfach inakzeptabel. Wir wussten, was sie taten, wir haben uns gut vorbereitet, wir haben uns Filme angesehen, trotzdem haben sie es geschafft, besser und physischer als wir", beklagte Nikola Jovic, der im Achtelfinale nach Hause zurückkehrte, wie schon 2022: Die letzte Medaille war Bronze im Jahr 2017, und Serbien hat seit 2001 keine EuroBasket mehr gewonnen.