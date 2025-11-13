Ethan Mbappé wird vom algerischen Fussballverband für die Nationalmannschaft umworben

HQ

Ethan Mbappé, 18-jähriger Mittelfeldspieler aus Lille, Bruder des französischen Kapitäns Kylian Mbappé, wurde vom algerischen Fußballverband umworben, um den jungen Spieler davon zu überzeugen, in die Nationalmannschaft zu wechseln, anstatt nach Frankreich. Seine Mutter, Fayza Lamari, stammt aus Algerien, was bedeutet, dass Ethan für Algerien spielen darf (und aufgrund der Wurzeln seines Vaters Wilfred auch für Kamerun).

Laut Fenec Football hat der algerische Fussballverband (AFF) Lamari bereits angerufen, um die Möglichkeit zu prüfen, dass er für die Nationalmannschaft spielt. Ethan wurde nicht mehr für Frankreich nominiert, seit er 2021 einmal für die U-16-Mannschaft nominiert wurde. Die Nachricht hat für einige Kontroversen gesorgt, natürlich auch in Frankreich, da man ein potenzielles großes Talent für die Zukunft der Nationalmannschaft nicht verlieren will (nachdem er in der letzten Saison verletzungsbedingt aussetzen musste, hat er bereits zweimal für Lille getroffen, unter anderem gegen seinen Ex-Klub PSG).

Aber es hat auch zu Kontroversen in Algerien geführt, weil sie, wie von As berichtet, die Politik der AFF und von Trainer Vladimir Petković nicht mögen

im Ausland nach Spielern zu suchen, die noch nie international gespielt haben, anstatt lokale Talente zu fördern. Außerdem haben die Algerier nach der langen kolonialen Besatzung, die in einem Krieg zwischen 1954 und 1962 gipfelte, kein gutes Bild von Frankreich.

Luca Zidane, Sohn von Zinedine Zidane (von dem viele erwarten, dass er nach dem Abgang von Didier Deschamps im nächsten Sommer der nächste Trainer der französischen Nationalmannschaft wird), hat bereits für die algerische Nationalmannschaft unterschrieben. Wird Ethan Mbappé in seine Fußstapfen treten?