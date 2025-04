Erwarten Sie nicht, dass sich Pokémon Go nach der Übernahme von Niantic ändert

HQ

Kürzlich wurde der Entwickler Niantic vom Mobile-Gaming-Riesen Scopely im Wert von 3,5 Milliarden US-Dollar übernommen. Das Unternehmen, das für seine verschiedenen Augmented- und Mixed-Reality-Projekte bekannt ist, wie z. B. das äußerst beliebte Pokémon Go, wurde übernommen und in die Riege eines größeren Fisches aufgenommen, was einige dazu veranlasst hat, sich zu fragen, ob dies zu Änderungen an dem erfolgreichen mobilen Titel führen wird.

Dies wird nicht der Fall sein, zumindest laut einer Erklärung eines Niantic-Sprechers gegenüber ITMedia. Es wird darauf hingewiesen, dass das Spiel weiterhin wie erwartet funktionieren wird, aber dass es jetzt dank der Investitionen, die Scopely bereitstellen kann, verbessert wird.

In der fill-Erklärung, die über Automaton übersetzt wurde, heißt es: "Die Richtung unseres Spiels wird sich unter dem Einfluss von Scopely nicht wesentlich ändern. Sie werden nur die weitere Verbesserung unterstützen, und wir werden das tun, was wir von Anfang an getan haben. Um es noch deutlicher zu sagen: Bitte seien Sie versichert, dass wir das Spiel nicht abschalten werden."

Erwarten Sie im Wesentlichen weiterhin, dass Pokémon Go eines der größten Handyspiele auf dem heutigen Markt ist.