Der Mobile-Gaming-Riese Scopely kauft die Gaming-Sparte von Niantic für 3,5 Milliarden US-Dollar

Vor ein paar Wochen hörten wir von einem möglichen Verkauf von Pokémon Go von Niantic an Scopely Inc., einen Mobile-Gaming-Riesen mit Sitz in Saudi-Arabien, der einen 3,5-Milliarden-Dollar-Deal für das Unternehmen auf den Tisch gelegt hatte, und es sieht so aus, als hätten die Eigentümer den Scheck abgeholt.

Wie Deadline berichtet, ist die Spielesparte von Niantic jetzt Teil von Scopely Inc., einschließlich der profitabelsten und bekanntesten IPs wie Pokémon Go, Pikmin Bloom und Monster Hunter Now. Das bedeutet, dass diese drei Spiele das bereits erfolgreiche Portfolio von IPs von Scopely ergänzen, zu dem auch das Geldmonster Monopoly Go gehört, das wohl profitabelste Handyspiel der Geschichte.

"Scopely hat sich schon immer darauf konzentriert, sinnvolle Communitys durch die gemeinsame Liebe zum Spielen zu kultivieren, und die Spieleorganisation von Niantic ist eine der besten der Welt in diesem Unterfangen. Wir sind sehr inspiriert von dem, was das Team in den letzten zehn Jahren aufgebaut hat, um innovative Erlebnisse zu liefern, die ein riesiges, dauerhaftes globales Publikum in ihren Bann ziehen und die Menschen in die reale Welt bringen. Wir freuen uns darauf, die Kreativität des Teams durch unsere Partnerschaft weiter zu beschleunigen", sagte Tim O'Brien, Chief Revenue Officer und Vorstandsmitglied von Scopely.