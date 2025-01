Erster Sieg für die Partnerschaft Djokovic-Murray

HQ

Für den Fall, dass es irgendwelche Zweifel gab: Novak Djokovic hat nicht vor, so schnell langsamer zu werden. Schon gar nicht in Melbourne, wo der Serbe den Großteil seiner 24 Grand Slams gewonnen hat: 10 Mal gewann er die Australian Open, so oft wie kein anderer, das letzte Mal im Jahr 2023.

Obwohl Nole neben Jannik Sinner und Carlos Alcaraz zu den Favoriten zählte, bekamen die Fans Angst, als er seinen ersten Satz gegen den auf Platz 107 der Weltrangliste stehenden Amerikaner Nishesh Basavareddy verlor. Djokovic schlug schnell zurück und gewann die restlichen Sätze mit großem Vorsprung: 4:6, 6:3, 6:4, 6:2. Alle drei haben ihre Erstrundenspiele gewonnen.

Das Spiel war etwas Besonderes, denn es war das erste Mal, dass Djokovic und Andy Murray zusammen gesehen wurden, in der Spieler-Trainer-Beziehung, die manche mit "Messi beim Training von Cristiano" vergleichen. Und Djokovic bedankte sich in der Mitte des Spiels für seine Ratschläge, die ihm halfen, seinen ersten Rivalen zu besiegen. Murray (der eine Woche jünger ist als Djokovic) war sehr in das Spiel involviert.

Wie die Australian Open bestätigen, ist dies das 18. Mal in Folge, dass Djokovic die zweite Runde erreicht. Am Mittwoch spielt Djokovic gegen Jaime Faria, der heute Pavel Kotov mit 6:1, 6:1, 7:5 besiegte.