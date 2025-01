Jannik Sinner leidet mehr als erwartet, setzt sich aber in seinem Debütmatch bei den Australian Open durch

HQ

Das Debüt von Jannik Sinner bei den Australian Open dürfte nicht das gewesen sein, was er erwartet hatte. Der aktuelle Champion und die Nummer 1 der Welt (wird unabhängig vom Ausgang des Turniers die Nummer 1 der ATP bleiben) gewann das erste Spiel gegen den Chilenen Nicolás Jarry, die Nummer 36 der Welt, aber er litt stark: 7:6(2), 7:6(5), 6:1, die ersten beiden Sätze endeten im Tiebreak. Nach dieser anfänglichen Anspannung überrannte er ihn im dritten Satz.

Es war größtenteils ein sehr enges Spiel, aber es reichte für den Italiener, um seine Siegesserie von 16 Spielen seit Oktober, davon 14 in zwei Sätzen, auszubauen. Außerdem hat er 13 der letzten 15 Tiebreaks gewonnen. Und noch etwas für die Rekord-Enthusiasten: Sinner ist der vierte Mann, der 15 Hartplatz-Matches in Folge bei Grand Slams gewonnen hat, einschließlich der Siege bei den Australian Open und den US Open im letzten Jahr.

Sinner lobte seinen Rivalen: "Er ist ein unglaublicher Spieler, riesiges Potenzial, daher bin ich froh, wie ich mit der sehr schwierigen Situation in den ersten Sätzen umgegangen bin und glücklich, in der nächsten Runde zu sein." Jarry hat wahrscheinlich einen größeren Groll gegen Sinner, der sich daran erinnert, wie er 2020 aufgrund einer Dopingstrafe, die als Unfall gewertet wurde, für elf Monate gesperrt wurde. nahm ihm aber trotzdem alle seine ATP-Punkte ab. "Ich hätte mir die gleiche Unterstützung gewünscht, die er bekommen hat, als es mir passiert ist. Das ist etwas, das mich persönlich betrifft", sagte Jarry in der chilenischen Zeitung La Tercera, wie von ClayTennis entdeckt.