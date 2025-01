Carlos Alcaraz, mit neuem Haarschnitt, enttäuscht in Australien nicht

HQ

Carlos Alcaraz verzichtete auf die Teilnahme an den ersten Wettkämpfen des Jahres und konzentrierte sich stattdessen auf das Training für die Australian Open, den einzigen Grand-Slam-Titel, der dem 21-jährigen Spanier noch fehlt. Und er hat stark begonnen, mit einem 6:1, 7:5, 6:1-Sieg gegen Alexander Schewtschenko.

Der erste Satz war in weniger als dreißig Minuten vorbei, aber die in Russland geborene Kasachin ging im zweiten Satz mit 5:3 in Führung. Doch Alcaraz reagierte schnell, fand zu seiner Konstanz zurück und stutzte Schewtschenko die Flügel. Das Drei-Satz-Match dauerte nur eine Stunde und 54 Minuten.

Carlos Alcaraz überraschte die Fans, als er vor einigen Tagen mit einem neuen Haarschnitt in Australien auftauchte. "Ich bin froh, dass ich weiter bin. Ich versuche, jeden Tag die bessere Version meiner selbst zu sein. Ich arbeite hart und das ist das Geheimnis meines besten Niveaus", sagte er.

Alcaraz' nächster Rivale wird am Mittwoch der Japaner Yoshihito Nishioka sein. Sein bestes Ergebnis bei den Australian Open erzielte der Spanier im vergangenen Jahr, als er das Viertelfinale erreichte. Wenn alles nach Plan läuft, würde er im Viertelfinale auf Novak Djokovic treffen, in einem echten Blockbuster-Match: Alcaraz hat dieses Turnier noch nie gewonnen, aber "Nole" ist der "König Australiens", und es ist seine beste Chance, seinen 25. Grand Slam zu gewinnen, der seine Karriere entscheidend macht.