Erste Überraschungen in Melbourne: Zheng raus und Sabalenko knapp am Ausscheiden gescheitert

Die erste große Überraschung bei den Australian Open gab es vor wenigen Minuten bei den Australian Open, als Zheng Qinwen, die Nummer 5 der Welt, gegen Laura Siegemund (Weltrangliste) (97) unterlag. Niemand hatte mit dem Schlag gerechnet, vor allem, weil die 22-jährige Zheng im vergangenen Jahr Finalistin bei den Australian Open stand und gegen die Nummer 1 der Welt, Aryna Sabalenka, sowie in Paris die Goldmedaille gewann.

Zheng ist die am höchsten gesetzte Spielerin sowohl bei den Damen als auch bei den Männern, die so schnell ausscheidet, in der zweiten Runde des Turniers, nach einem 2-stündigen und 16-minütigen Match, das mit 7-6(3) 6-3 endete.

Zheng gab zu, dass "heute vielleicht nicht mein Tag war", nachdem er gegen den 36-jährigen Siegemund verloren hatte, der elfte Sieg des Deutschen aus den Top 10. Zheng wurde bestraft, indem sie ihren ersten Aufschlag wegen Zeitverstößen während des Spiels verlor, aber die Chinesin beschwerte sich, dass sie die Shot Clock nicht sehen konnte.

Aryna Sabalenka, Vorjahressiegerin und Nummer 1 der Welt, schlug derweil die Spanierin Jessica Bouzas mit 6:3, 7:5 und musste nach einem 2:5 im zweiten Satz noch einmal zurückschlagen.