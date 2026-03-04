Erste Eindrücke mit Denshattack!: Ein verrücktes und anspruchsvolles Arcade-Spiel, das das Genre erfrischt

HQ

An der Spitze der Videospiele gibt es wenig Platz für Einzelspieler-Erlebnisse. Heutzutage, mit all der Aufmerksamkeit (und Budgets) großer Unternehmen, die in immer generischere und unpersönlichere Game-as-a-Service-Angebote investieren, ist der einzige Weg für Spieler, etwas "Klassischeres" zu finden, unabhängige Entwickler zu suchen. Glücklicherweise haben wir jetzt mehr kleine Kreativteams am Arbeitsplatz als je zuvor. Und von dort entstehen natürlich so unwahrscheinliche und wunderbare Dinge wie Denshattck!

Undercoders ist ein kleines spanisches Studio mit einer langen Geschichte. Zu seinen jüngsten und bekanntesten Werken zählen "Schätze der Ägäis" und "Koa" sowie die fünf Piraten von Mara. In letzterem gab es bereits eine gewisse Tendenz zu schnellen Plattformen und präziser Charaktersteuerung, die sich irgendwie weiterentwickelt, an Geschwindigkeit gewonnen hat und schließlich zu einem seltsamen Eisenbahn-Arcade-Spiel geworden ist, das viele Ähnlichkeiten zu Tony Hawks Spielen und dem Erbe der Olli-Olli-Reihe vom inzwischen eingestellten Roll7 aufweist.

In einer dystopischen, aber nahen Zukunft wird Japan von einer Katastrophe heimgesucht, die die überlebende Bevölkerung gezwungen hat, Zuflucht in isolierten Städten im ganzen Land zu suchen. Die einzige Möglichkeit, miteinander zu kommunizieren, ist über den Schnellzug- oder Shinkansen-Eisenbahnsystem, und selbst dann ist es keine leichte Reise: Ausgeschnittene, zerstörte oder einfach unpassierbare Gleise bedeuten, dass die Welt ihre Hoffnungen auf die besten Lokführer, die Denshattakers, setzt. Und hier kommen wir ins Spiel, als junges Liefermädchen, das plötzlich darum konkurriert, die beste Lokführerin des Landes zu werden.

Mit dieser Prämisse, die einer Anime-Serie würdig ist, übernehmen wir die Steuerung und gehen auf die Strecke, und was uns sofort auffällt, abgesehen davon, dass Denshattack! sehr schnell ist, ist, dass es sehr präzise ist. Die Steuerung ist sehr fein und reagiert mit absoluter Genauigkeit, was die erste Hürde ist, die es zu überwinden gilt. Neben dem Lernen, wie man Kurven nimmt (mit einem Drift ähnlich wie bei Mario Kart), musst du auch über Strecken springen und Stunts ausführen, die einem Profi-Skater würdig sind, während du den Untergrund wechselst, über Wälder und Gebäude fliegst und betest, dass du mit 500 km/h nicht gegen etwas prallst. Aber du wirst es oft tun. Es mag zunächst verwirrend wirken, aber selbst ich, der mit dieser Art von Spiel wenig Erfahrung habe, konnte es rausbekommen und die Ziellinie erreichen, wobei ich das Zeitfahren auf die endgültige Version am 17. Juni behalte.

Denn bis dahin werde ich wohl gemeistert haben müssen, wie man Ollies, Kickflips und 720º-Drehungen mit einem 50-Tonnen-Zug in der Luft macht, während ich einen Wasserfall überquere, der zwischen den Ruinen von zwei Wolkenkratzern verläuft. Neben den offensichtlichen Fahrfähigkeiten, die Denshattack verlangt, ist ein weiterer Hauptpunkt, auf dem die Strecken dieses spektakulären Spiels laufen, die wunderbare Grafik. Neben der Liebe zum Detail im anpassbaren Zug selbst und in den Hintergründen und Schauplätzen des modernen Japans, voller Werbung, Neonlichter und bunter Poster, erinnert die Ästhetik von Denshattack an eine Anime-Serie. Daher sieht man Wörter oder lautbekennbare Laute in Kanji-Zeichen, wenn man bremst, rutscht oder an Geschwindigkeit gewinnt, während man durch Power-ups fährt, die so farbenfroh wie der Hintergrund sind. Und obwohl alles in einem Bruchteil einer Sekunde passiert, kommen Musik, Farben, Geschwindigkeit und die Funken der Schienen zusammen zu etwas wirklich Besonderem.

Wie ich am Anfang sagte, ist es nicht einfach, in Einzelspieler-Erlebnisse einzusteigen, und Arcade-Titel sind nicht mehr so beliebt wie früher, aber ich hoffe und vertraue darauf, dass jeder, selbst diejenigen, die nie mit Tony Hawk Pro Skater oder Olli Olli World auf ein Board gegangen sind, Denshattack! ausprobieren wird, In einer der wohl frischesten und verlockendsten Erfahrungen, die dieser Sommer zu bieten hat.