Erste Bilder von Clayface bestätigen frühere Leaks über die Geschichte

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Wie du wahrscheinlich weißt, wird der DC-Bösewicht Clayface später im Herbst in einem eigenen Film ins DCU eingeführt, allerdings auf eine etwas andere Weise, als wir es vielleicht gewohnt sind. Statt der typischen Superhelden-Action erwartet uns ein horrorfokussiertes Projekt, geschrieben vom Meister der Gänsehaut Mike Flanagan (The Haunting of Bly Manor (2020), Midnight Mass, The Fall of the House of Usher).

Wie wir kürzlich berichteten, beschrieben Testpublikum der letzten Woche auf der CinemaCon eine wirklich abstoßende Body-Horror-Geschichte, die nichts für schwache Nerven zu sein scheint. Bisher wurde noch nichts öffentlich gezeigt, aber der Film soll am 23. Oktober Premiere feiern, und nun scheint es, als wären DC und Warner bereit, die Marketingkampagne still und leise zu starten.

Auf dem offiziellen Instagram-Account des Films wurden seit gestern drei Beiträge veröffentlicht, die uns einen klaren Einblick in ein Porträt von Tom Rhys Harries in der Rolle des Matt Hagen geben, der Person, die schließlich Clayface wird.

Laut früheren Leaks erleidet Hagen einen Unfall und benötigt eine experimentelle rekonstruktive Operation, was sich als zutreffend erscheint. In zwei weiteren Beiträgen auf demselben Account sehen wir uns das fiktive Forschungsmagazin Gotham Medical an, das über "das neue Gesicht der regenerativen Medizin" berichtet, sowie über ein zerrissenes Zeitungscover mit der Überschrift "Schauspieler Matt Hagen brutal angegriffen."

Kurz gesagt, es klingt nach etwas, worauf man sich gerade rechtzeitig zu Halloween freuen kann, oder was denkt ihr?