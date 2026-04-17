DC Universes Clayface scheint nichts für schwache Nerven zu sein

HQ

Man würde erwarten, dass ein DC-Universe-Film recht zugänglich und einigermaßen komfortabel ist, aber für den kommenden Clayface, der im Oktober Premiere feiern soll, wird das scheinbar überhaupt nicht der Fall sein.

Während der CinemaCon präsentierte DC Studios einen ersten Blick auf den Film, und laut den Anwesenden war das nichts für schwache Nerven. GeekTyrant erklärt, dass Clayface "stark auf Body Horror setzt" und dass es von Anfang an grausame und verstörende Szenen gibt, die sogar Tom Rhys Harries' Hauptfigur Matt Hagen mit fehlendem Augenlid zeigen.

Offensichtlich sollten wir einen Film mit einem viel schrecklicheren Fokus erwarten, auch wenn er auch das komiczentrierte Element von Clayface erforscht, indem er schließlich Hagens Verwandlung zum bösen Monster zeigt.

Der Bericht merkt an, dass "DC mit dieser Figur nicht auf Nummer sicher geht" und dass es mehr als nur eine normale Comic-Adaption ist, denn "es ist etwas viel Unheimlicheres."

Unter der Regie des Horror-Experten Mike Flanagan wird Clayface in sechs Monaten Premiere feiern, nach einer leichten Verzögerung, sodass es wahrscheinlich nicht mehr lange dauern wird, bis ein spezieller Trailer zum Film erscheint. Wirst du Clayface in ein paar Monaten im Kino sehen?