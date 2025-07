Bericht: Prämisse der Geschichte von Clayface enthüllt

HQ

Wie ihr wahrscheinlich wisst, ist ein Clayface Film in Arbeit und wird voraussichtlich in etwa einem Jahr Premiere haben. Im Gegensatz zu den familienfreundlicheren Superman wird dies ein Horrorthriller für Erwachsene sein.

Nexus Point News berichtet, dass sie Informationen über die Prämisse des Films erhalten haben (geschrieben von Horror-Veteran Mike Flanagan, Schöpfer von Spuk in Hill House und Der Untergang des Hauses Usher, unter anderem). Anscheinend werden hier zwei verschiedene Clayface Inkarnationen aus den Comics vermischt, der Charakter heißt Matt Hagen, hat aber Basil Karlos Hintergrundgeschichte, um einen soliden Bösewicht für das DCU zu liefern. Sie schreiben:

"... Hagen ist ein gutaussehender, aufstrebender Schauspieler, der angegriffen und entstellt wird. Ursprünglich aus Gotham stammend, zieht er nach Hollywood, um seiner schwierigen Vergangenheit zu entfliehen und eine Karriere als Schauspieler zu beginnen. Mit seiner Entstellung wird seine Karriere und sein Ventil als Schauspieler ruiniert und schließlich in ein gestaltwandelndes Monster verwandelt."

Anscheinend wird sich Hagen in Dr. Caitlin Bates verlieben, eine Figur, die für diesen Film geschaffen wurde und die wir daher noch nicht in den Comics gesehen haben. Anscheinend will sie Clayface helfen, aber ihr Mann weiß es nicht zu schätzen, wie nahe sich die beiden kommen. In dem Bericht heißt es weiter:

"Bates ist der CEO eines Biotech-Startups, das Spitzenmedizin und Medizintechnik entwickeln will. Bates sieht in Hagen eine Möglichkeit, ihr Unternehmen zu vergrößern und seine Krankheit zu heilen. Im Laufe des Prozesses verliebt sie sich in ihn, während ihr Verlobter John misstrauisch wird, was ihre Beziehung angeht. John ist Detektiv und engagiert sich für Caitlin und seinen Job. Der Antagonist des Films soll ein Gangsterboss sein, der wie Caitlin und John eine weitere originelle Figur ist."

Es hört sich so an, als ob Caitlins Hilfe letztendlich dafür sorgt, dass die Dinge für Matt Hagen wirklich schlecht laufen, der wahrscheinlich in Clayface verwandelt wird. Der Film wird als Body-Horror beschrieben, und DC-Filmchef James Gunn hat zuvor gesagt:

"[Es ist] purer verdammter Horror, wie total real. Ihre Version des Films, sie ist so real und wahr und psychologisch und körperhorror und eklig."

Was hältst du von dieser Prämisse für einen DC-Horrorfilm?