Erling Haaland und Alexander Sorloth erhalten von der norwegischen Nationalmannschaft die Erlaubnis, vorzeitig zu ihren Klubs zurückzukehren

Erling Haaland, mit 12 Toren der beste Torschütze in der WM-Qualifikation (nachdem er im vergangenen Monat fünf Tore gegen Moldawien erzielt hatte, erzielte er am vergangenen Samstag beim 5:0-Sieg gegen Israel einen Hattrick), hat die Erlaubnis erhalten, die norwegische Mannschaft vorzeitig zu verlassen und das bevorstehende Spiel gegen Neuseeland am Dienstag zu verpassen, das im Gegensatz zum vorherigen Spiel am vergangenen Wochenende stattfindet. ist ein Freund.

Haaland hat das Trainingslager verlassen und kehrt früher als erwartet nach Manchester zurück, damit er zu seinen Teamkollegen bei Manchester City zurückkehren und seine Premier-League-Saison fortsetzen kann, nicht wegen einer Verletzung. Er ist nicht der Einzige: Alexander Sorloth von Atlético Madrid, Julian Ryerson von Borussia Dortmund und Fredrik Bjorkan von Bodo/Glimt verlassen die Nationalmannschaft ebenfalls, da sie "einen besonders engen Spielplan" haben, wie die norwegische Nationalmannschaft mitteilte.

Mit 18 Punkten steht Norwegen als Tabellenführer der Gruppe I kurz vor der direkten WM-Qualifikation. Nur Italien, wenn es morgen Israel besiegt, könnte morgen mit 12, möglicherweise 15 Punkten eine Bedrohung darstellen, aber Norwegens deutlich bessere Tordifferenz von 26 (gegenüber 7 für Italien) bedeutet, dass sie im nächsten Monat die Oberhand im Spiel Italien gegen Norwegen haben.