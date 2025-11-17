Erlebe den heldenhaften Moment noch einmal, als Troy Parrott ein Comeback und einen Hattrick erzielt, um Irland in die WM-Playoffs zu bringen

HQ

Nach dem überraschenden 2:0-Sieg gegen Portugal am vergangenen Donnerstag musste Irland Ungarn besiegen, um sich als Gruppenzweiter für die Weltmeisterschafts-Play-offs zu qualifizieren. Ein Unentschieden hätte Ungarn geholfen, das sehr nah dran war... aber sah, wie Troy Parrott in der 80. und 96. Minute ein Comeback und einen Hattrick vollendete. Der 23-jährige irische Stürmer, derzeit für den niederländischen Klub AZ Alkmaar und ehemals bei Tottenham Hotspur, erzielte in der letzten Minute heldenhaft im Puskás Aréna in Budapest (Heimat des nächsten Champions-League-Finales).

Irland qualifiziert sich auf diese Weise für die europäischen Play-offs im März 2026, bei denen 16 Teams um die letzten vier verbleibenden Plätze der Weltmeisterschaft im nächsten Sommer in den USA, Mexiko und Kanada kämpfen werden. Irland qualifizierte sich zuletzt 2002 für die Weltmeisterschaft, aber Ungarn hat seit 1986 nicht mehr an der Weltmeisterschaft teilgenommen.

Irlands Sieg hatte keine Auswirkungen auf Portugal, denn sie deklassierten Armenien mit 9:1, ohne Cristiano Ronaldo, der nach einer roten Karte im Spiel gegen Irland gesperrt wurde, wo Parrott ebenfalls zwei Tore erzielte.