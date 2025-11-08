Erinnert ihr euch noch an die Barcelona Dragons? Gordon Bellamy schon: "Ich habe sie in Madden aufgenommen!"

HQ

Habt ihr schon einmal von den Barcelona Dragons gehört? Wahrscheinlich nicht, es sei denn, ihr seid große Fans von American Football und der kurzlebigen NFL Europe (zunächst bekannt als World League of American Football), einer Liga, die zwischen 1989 und 2007 als Entwicklungsliga der National Football League fungierte. Nur eine Mannschaft aus Spanien trat in dieser Liga auf (die meisten kamen aus Deutschland, dazu eine aus England, eine aus Schottland und eine aus den Niederlanden), die Barcelona Dragons, die im Estadi Olímpic de Montjuic spielten.

Der Verein wurde 1991 gegründet, bestand aber nur 12 Jahre, und mit der NFL-Legende Jack Bicknell als Trainer waren sie recht erfolgreich, gewannen 1997 einen "World Bowl" und erreichten vier weitere. Es war kurzzeitig im Besitz des FC Barcelona als FC Barcelona Dragons, aber mangelnde Unterstützung der Fans führte dazu, dass die Mannschaft finanzielle Probleme hatte und 2003 verschwand.

Aber eine Person, die sich an sie erinnert, ist Gordon Bellamy, ein EA Sports-Veteran, der sich kürzlich auf der San Diego Comic Con Málaga mit unserem David Caballero unterhalten hat. Während er darüber sprach, wie er die Madden-Videospiele mitgestaltet hat (und welchen Einfluss sie auf FIFA/EA Sports FC haben), erzählte er uns enthusiastisch, dass er die erste Person war, die das Team in die Madden-Spiele integriert hat.

"Ich habe mich gerade an etwas erinnert, und ich bin zum ersten Mal in Spanien. Ich war auch die erste Person, die das Barcelona Dragons in Madden eingebaut hat", sagte er lachend vor der sichtbaren Verwirrung des Publikums. "Ich werde es einfach sagen. Das war ich. Früher habe ich den europäischen Fußball geliebt."

Ihr könnt euch diesen herzerwärmenden Moment am Ende des Interviews unten ansehen.