Bayer Leverkusen hat einen neuen Trainer: Nach dem emotionalen Abgang von Xabi Alonso, der nun für drei Jahre zu Real Madrid wechselt, hat der deutsche Klub Erik ten Hag für zwei Spielzeiten bis zum 30. Juni 2027 verpflichtet. Er wird am 1. Juli mit der Vorbereitung auf die nächste Saison beginnen.

Erik ten Hag war vereinslos, seit er von Manchester United nach dem schlechtesten Saisonstart seit Jahrzehnten entlassen wurde... nur dass Ruben Amorim nicht in der Lage war, die Situation zu ändern (wenn überhaupt, wurde es noch schlimmer). Mit United gewann ten Hag jedoch 2024 den FA Cup, 2023 den EFL Cup sowie dreimal die Eredivisie mit Ajax in den Jahren 2019, 2021 und 2022.

"Mit drei Meistertiteln und zwei Pokalsiegen dominierten er und Ajax von 2018 bis 2022 unangefochten den niederländischen Fußball. Seine Klasse als Trainer hat Erik auch mit seinen anschließenden Erfolgen mit Manchester United unter teilweise schwierigen Bedingungen unter Beweis gestellt", sagt Sportdirektor von Bayer 04, Simon Rolfes.

Xabi Alonso machte "Neverkusen" zum nationalen Triple-Sieger, und obwohl sie in diesem Jahr nicht in Form waren, waren sie mit Abstand immer noch die zweitbeste Mannschaft Deutschlands. Der Niederländer muss dieses Niveau halten, in allen Wettbewerben mit Bayern München antreten und hoffen, seine Leistung in der Champions League zu verbessern.