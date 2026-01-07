Erik ten Hag erhält nach seiner kurzen Zeit bei Leverkusen eine neue Trainerrolle in den Niederlanden

HQ

Erik ten Hag, ehemaliger Manchester-United-Trainer, der entlassen wurde, um Ruben Amorim zu holen (was offensichtlich nicht geklappt hat), hat einen neuen Job gefunden und ist in sein Land zurückgekehrt. Der 55-jährige Trainer wurde als Trainer von Twente, dem niederländischen Klub aus Enschede, verpflichtet.

Erik ten Hag wurde als Nachfolger von Xabi Alonso in Bayer Leverkusen ernannt, wurde jedoch nach nur drei Spielen drastisch entlassen, in denen er aus den ersten beiden Spielen nur einen Punkt holte.

"Erik ten Hag wird am 1. Februar zum FC Twente stoßen. Er unterschreibt einen Vertrag bis Mitte 2028. Ab der Saison 2026/2027 wird Ten Hag den aktuellen technischen Direktor Jan Streuer ablösen, der kürzlich seinen Rücktritt nach dieser Saison angekündigt hat", sagte Twente.

Twentes letzter großer Pokal war die Eredivisie im Jahr 2010, seitdem stieg er in die zweite Liga ab und kehrte 2019 zurück. In Twente verbrachte ten Hag den Großteil seiner Fußballkarriere, während zwei Stationen zwischen 1992 und 1994 und später zwischen 1996 und 2002, wo sie 2001 den niederländischen Pokal gewannen.

"Ich finde es wunderbar und besonders, zum FC Twente zurückzukehren, wo ich seit meiner Kindheit Unterstützer bei Het Diekman bin. Meine Football- und Trainerkarriere begann hier. Mit meiner Erfahrung in Jugendentwicklung, Teamaufbau und Spitzensportkultur möchte ich gemeinsam mit dem Aufsichtsrat, dem Management und dem Personal die technische Grundlage des FC Twente stärken, damit der Verein sein Potenzial als regionales Flaggschiff nachhaltig ausschöpfen kann", sagte Erik ten Hag.