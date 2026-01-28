Ergebnisse des Champions-League-Spieltags 8 und wer ausgeschieden ist

HQ

Die Ligaphase der Champions League-Ligaphase ist beendet, wobei die Endtabelle die acht Teams zeigt, die ins Achtelfinale einziehen, die in den Play-offs und die ausgeschiedenen sind. Da Ergebnisse eines Spiels andere beeinflussen konnten, wurden alle Spiele gleichzeitig gespielt, sodass es schwierig war, alle Ergebnisse zu verfolgen, besonders bei späten Toren und Tabellenwechseln.

Falls Sie sie verpasst haben, hier sind die Ergebnisse der Champions-League-Spiele am Donnerstag, den 28. Februar:



Ajax 1-2 Olympiakos



Arsenal 3-2 Kairat Almaty



Athletic Club 2-3 Sporting CP



Atlético Madrid 1-2 Bodø/Glimt



Barcelona 4-1 Kopenhagen



Benfica 4-2 Real Madrid



Club Brügge 3:0 Marseille



Tottenham Hotspur 2:0 Eintracht Frankfurt



Bayer Leverkusen 3-0 Villarreal



Liverpool 6-0 Qarabağ



Manchester City 2:0 Galatasaray



Monaco 0-0 Juventus



Neapel 2-3 Chelsea



Pafos 4-1 Slavia Prag



Paris Saint-Germain 1-1 Newcastle United



PSV Eindhoven 1-2 Bayern München



Union SG 1-0 Atalanta



Ausgeschiedene Teams: Marseille, Pafos, Union Saint-Gilloise, PSV, Athletic Club, Napoli, Kopenhagen, Ajax, Eintracht Frankfurt, Slavia Praha, Villarreal, Kairat

Die Ergebnisse führten auch dazu, dass Inter Mailand, PSG, Newcastle, Juventus, Atlético de Madrid und Atalanta in die Play-offs abrutschten, während Benfica nach einem Kantersieg gegen Real Madrid seinen Platz in den Play-offs sicherte.