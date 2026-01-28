Ergebnisse des Champions-League-Spieltags 8 und wer ausgeschieden ist
Dies sind die Ergebnisse aller gleichzeitig gespielten Champions-League-Spiele.
Die Ligaphase der Champions League-Ligaphase ist beendet, wobei die Endtabelle die acht Teams zeigt, die ins Achtelfinale einziehen, die in den Play-offs und die ausgeschiedenen sind. Da Ergebnisse eines Spiels andere beeinflussen konnten, wurden alle Spiele gleichzeitig gespielt, sodass es schwierig war, alle Ergebnisse zu verfolgen, besonders bei späten Toren und Tabellenwechseln.
Falls Sie sie verpasst haben, hier sind die Ergebnisse der Champions-League-Spiele am Donnerstag, den 28. Februar:
- Ajax 1-2 Olympiakos
- Arsenal 3-2 Kairat Almaty
- Athletic Club 2-3 Sporting CP
- Atlético Madrid 1-2 Bodø/Glimt
- Barcelona 4-1 Kopenhagen
- Benfica 4-2 Real Madrid
- Club Brügge 3:0 Marseille
- Tottenham Hotspur 2:0 Eintracht Frankfurt
- Bayer Leverkusen 3-0 Villarreal
- Liverpool 6-0 Qarabağ
- Manchester City 2:0 Galatasaray
- Monaco 0-0 Juventus
- Neapel 2-3 Chelsea
- Pafos 4-1 Slavia Prag
- Paris Saint-Germain 1-1 Newcastle United
- PSV Eindhoven 1-2 Bayern München
- Union SG 1-0 Atalanta
Ausgeschiedene Teams: Marseille, Pafos, Union Saint-Gilloise, PSV, Athletic Club, Napoli, Kopenhagen, Ajax, Eintracht Frankfurt, Slavia Praha, Villarreal, Kairat
Die Ergebnisse führten auch dazu, dass Inter Mailand, PSG, Newcastle, Juventus, Atlético de Madrid und Atalanta in die Play-offs abrutschten, während Benfica nach einem Kantersieg gegen Real Madrid seinen Platz in den Play-offs sicherte.