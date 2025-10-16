Ergebnisse der Women's Champions League vom Mittwoch: Barcelona, Chelsea, Lyon...

HQ

Die Women's Champions League wurde diese Woche mit dem 2. von 6 Spieltagen der Ligaphase fortgesetzt, nur wenige Tage nach dem Beginn des Wettbewerbs und der Einführung des neuen Formats im Top-Fußballwettbewerb der Frauen. Auch hier zeigte sich, wie schon am ersten Spieltag, wie groß die Niveauunterschiede zwischen den europäischen Klubs.

Wie erwartet schlugen europäische Giganten wie Barcelona, Chelsea und Olympique Lyon ihre Rivalen. St. Pölten (aus Österreich), Vålerenga (aus Norwegen) und die Roma ertrinken bereits mit zwei Niederlagen in der Tabelle, während Paris FC dank des Remis gegen den belgischen Klub Oud-Heverlee Leuven, der den niederländischen Klub Twente besiegte, in den Top12 bleibt.

Ergebnisse der Champions League am Mittwoch, 15. Oktober



OL Lyonnes - St. Pölten 3:0



Vålerenga - Wolfsburg 1:2



Roma - Barcelona 0:4



Chelsea - Paris FC 4:0



OH Leuven - Twente 2:1



Spiele am Donnerstag, 16. Oktober



Atleti gegen Manchester United (18:45 Uhr)



Bayern München - Juventus Turin (21:00 Uhr)



Paris Saint-Germain - Real Madrid (21:00 Uhr)



Benfica vs Arsenal (21:00 Uhr)



So sehen Sie die Champions League der Frauen

In diesem Jahr findet der Wettbewerb eine neue Heimat in Disney+, das den UEFA-Wettbewerb weltweit ohne zusätzliche Kosten über die ESPN-Infrastruktur überträgt. Einige europäische Länder übertragen den Wettbewerb auch auf anderen Kanälen, wie z.B.:



Österreich: ORF Sport+, ORF Online



Belgien: RTBF, VRT, Sporza, VRT Max



Tschechien: Ceská Televize - CT Sport und CT Sport Plus



Frankreich: L'Équipe



Griechenland: Mega News



Norwegen: NRKTV, NRK 1, NRK 2



Niederlande: NOS, NPO Extra



Portugal: RTP 1, RTP Spiel



Spanien: Esports 3, 3Cat



Schweden: TV4



Türkiye: TRT



Denken Sie daran, dass sich die besten vier Teams der Liga für das Viertelfinale qualifizieren, während die Teams auf den Plätzen 5 bis 12 in eine Play-off-Runde einziehen und die Teams unter dem 13. Platz ausscheiden. Die nächsten Spieltage finden im November (11.-12. und 19.-20.) und Dezember (9.-10. und 17.) statt. Die Play-offs der K.o.-Phase finden im Februar und die Viertelfinals im April 2026 statt.

Das Finale der Women's Champions League findet in diesem Jahr in Oslo statt, etwa vom 22. bis 24. Mai, im Ullevaal-Stadion. Arsenal verteidigt den Titel, und Barcelona und Olympique Lyon werden sicherlich ihre Trophäe zurückholen wollen. Wer wird Ihrer Meinung nach dieses Jahr die Women's Champions League gewinnen?