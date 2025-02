Englischer Fußball führt in der fünften Runde des FA Cups ein halbautomatisches Abseits ein

HQ

Der VAR (Video Assistant Referee) hat den Akt des Schiedsrichters im Fußball revolutioniert. Anhand von Videomaterial können die Schiedsrichter den Spieloffiziellen auf dem Spielfeld unterstützen und ihm im Zweifelsfall helfen. Es wurden auch neue Technologien eingeführt, um VAR-Offizielle zu unterstützen, wie z. B. das halbautomatische Abseitssystem mit Tracking-Kameras, die in der Lage sind, die genaue Position der Spieler und des Balls auf dem Spielfeld zu berechnen.

SAOT (Semi-Automated Offside Technology) geht sogar noch weiter als VAR und eliminiert menschliche Fehler. Diese Technologie wird seit der Saison 2022/23 in der Champions League eingesetzt und wird bereits in Ländern wie Spanien eingesetzt, wurde aber in England noch nicht eingeführt... bis jetzt: Der Fußballverband hat bestätigt, dass SAOT in der fünften Runde des FA Cups der Emirate, dem Achtelfinale, das am 1. und 2. März stattfindet, in England eingeführt wird. Darüber hinaus wird es virtuelle Grafiken produzieren, um den Fans ein verbessertes Erlebnis im Stadion und bei der Übertragung zu gewährleisten.

In Zusammenarbeit mit der Premier League und der Professional Game Match Officials Limited (PGMOL) wird SAOT in der fünften Runde des FA Cups zum ersten Mal in Pflichtspielen im englischen Fußball eingesetzt und später in dieser Saison in der Premier League eingeführt, wenn die Ergebnisse erfolgreich sind.