Auslosung des FA Cups: Alle Spiele und Termine für das Achtelfinale stehen fest

Nach einem intensiven Wochenende wurde am Montagabend die Auslosung der fünften Runde des FA Cups vorgenommen. Der wichtigste nationale Pokal in England hat nun die fünfte Runde erreicht, was dem Achtelfinale entspricht. Die Gewinner ziehen ins Viertelfinale ein und gewinnen 225.000 Pfund.

Dies sind die acht Spiele, die am Wochenende von Samstag, dem 1. März und Sonntag, dem 2. März stattfinden werden. Große Mannschaften wie Chelsea, Leicester City oder Tottenham schieden in der Vorrunde aus. Dazu gehört auch Liverpool, das sich letzte Woche seinen Platz im EFL-Cup-Finale sicherte, aber überraschend gegen den Zweitligisten Plymouth Argyle ausschied... die als nächstes auf Manchester City treffen werden.

Es ist noch ein Spiel zwischen Exeter City und Nottingham Forest zu spielen, das heute Abend um 20:00 Uhr GMT stattfindet. Der Sieger hat ein Heimspiel zugesprochen und trifft auf Ipswich Town.

Manchester United, Aston Villa und Manchester City hatten ebenfalls Glück und werden zu Hause spielen (es ist K.o., nur ein Spiel). Die letzten beiden Endspiele des Pokals wurden zwischen City und United ausgetragen, wobei United im vergangenen Jahr und City 2023 gewann.

Achtelfinale (fünfte Runde) des FA Cups, 1. und 2. März



Preston North End - Burnley



Aston Villa - Cardiff City



Crystal Palace - Millwall



Manchester United - Fulham



Newcastle United - Brighton & Hove Albion



AFC Bournemouth - Wolverhampton Wanderers



Manchester City - Plymouth Argyle



Exeter City oder Nottingham Forest - Ipswich Town