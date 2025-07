Englands Jess Carter prangert rassistische Beleidigungen im Internet während der Frauen-EM an

HQ

Der Frauenfussball ist in den letzten Jahren in jeder erdenklichen Hinsicht unglaublich gewachsen: Bekanntheit, Zuschauerzahlen in den Stadien, Investitionen, sogar die Schaffung neuer Wettbewerbe. Der einzig mögliche Nachteil dieses Wachstums ist, dass mit dem Wachstum des Frauenfußballs auch die schlimmsten Eigenschaften des Sports zunehmen.

"Je größer das Spiel wird, desto größer wird der Lärm, desto mehr Fans gibt es, aber auch mehr Kritiker", sagte Lucy Bronze, Englands Verteidigerin, die letzte Woche im Viertelfinale gegen Schweden zwei entscheidende Tore erzielte, nachdem ihre Teamkollegin Jess Carter gesagt hatte, dass sie rassistisch beleidigt worden sei und sich aus den sozialen Medien zurückgezogen habe.

"Ich bin zwar der Meinung, dass jeder Fan das Recht auf seine Meinung zu Leistung und Ergebnis hat, aber ich stimme nicht zu oder denke, dass es in Ordnung ist, das Aussehen oder die Rasse einer Person ins Visier zu nehmen", sagte der 27-jährige Spieler von Gotham FC.

Carters Botschaft hatte Resonanz über den Fußball hinaus: Premierminister Keir Starmer sagte, dass "es keinen Platz für Rassismus im Fußball oder irgendwo in der Gesellschaft gibt" und bot Jess, den Lionesses "und allen Spielerinnen, die auf und neben dem Platz Rassismus erlitten haben", ihre Unterstützung an. Auch die UEFA schaltete sich ein und erklärte, dass "Missbrauch und Diskriminierung niemals toleriert werden sollten", während der Fußballverband bestätigte, dass er mit der Polizei zusammenarbeite.

"Wir sind natürlich offen für Kritik - deshalb lieben wir den Sport - aber wir sind nicht offen für Beschimpfungen. Vor allem im Frauenfußball scheinen die Beleidigungen im Internet immer schlimmer zu werden", sagte ihre Teamkollegin Bronze (via BBC) und meinte, dass es Unterschiede zu den rassistischen Beleidigungen gibt, die Männer erleiden: Männer leiden normalerweise in Stadien, aber online sind die Frauen das Ziel.