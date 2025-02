Emma Raducanu brach in Tränen aus, als sie einen Stalker in der Menge entdeckte

HQ

Die britische Tennisspielerin Emma Raducanu musste während der Dubai Tennis Championships ein Match abbrechen. Unter Tränen versteckte sie sich hinter dem Schiedsrichterstuhl, zur Verwirrung der Zuschauer. Später wurde erklärt, dass Raducanu in den ersten Reihen der Menge einen Stalker gesehen hatte, der sich ihr am Vortag in einem öffentlichen Bereich genähert und ein "fixiertes Verhalten" gegenüber der 22-jährigen Tennisspielerin an den Tag gelegt hatte.

Kurz nachdem das Match begonnen hatte, brach Raducanu zusammen und versteckte sich hinter dem Stuhl. Ihre Rivalin, die tschechische Spielerin Karolina Muchova, ging zu ihr, um sie zu trösten, während die Sicherheitskräfte auf dem Platz die Spielerin rauswarfen. Laut einer WTA-Erklärung wird der Mann "von allen WTA-Veranstaltungen ausgeschlossen, bis eine Bedrohungsbewertung vorliegt". Die WTA fügte hinzu, dass "die Sicherheit der Spielerinnen für uns oberste Priorität hat" und dass sie "mit Emma und ihrem Team zusammenarbeiten, um ihr Wohlergehen zu gewährleisten und die notwendige Unterstützung zu leisten".

Die Spielerin machte später weiter und Radacanu verlor in der zweiten Runde des WTA-1.000-Turniers mit 7:6 (6), 6:4. Es ist nicht das erste Mal, dass Raducanu von Stalkern ins Visier genommen wird, und im Jahr 2022 wurde ein Mann zu einer fünfjährigen einstweiligen Verfügung verurteilt, als er zum Haus des Spielers in London ging.