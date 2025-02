Die Britin Emma Raducanu erleidet ihre zweite Erstrunden-Niederlage im Jahr 2025

HQ

Emma Raducanu, 22-jährige britische Spielerin und ein vielversprechender Jungstar des britischen Damentennis, hat in diesem Jahr immer noch Schwierigkeiten, auf die Beine zu kommen, und hat nun die zweite Niederlage in Folge in der ersten Runde eines Turniers erlitten, was weitere Bedenken hinsichtlich ihrer Konstanz und Leistung aufkommen lässt.

Bei den Abu Dhabi Open verlor er in etwas mehr als anderthalb Stunden gegen die Tschechin Marketa Vondrousova (Nummer 37 der Welt, Wimbledon-Siegerin 2024) mit 3:6, 4:6. Dies geschieht nur eine Woche nach der Niederlage in Singapur gegen die Spanierin Cristina Bucsa, eine Rivalin mit einer deutlich niedrigeren Kategorie in der WTA-Rangliste. Zuvor war sie bei den Australian Open mit 1:6, 0:6 gegen Iga Swiatek ausgeschieden, die bis ins Halbfinale einzog.

Raducanu gewann 2021 die US Open und erreichte 2022 mit 10 ihren bisher höchsten Rang, ist aber inzwischen auf Rang 56 zurückgefallen. Es scheint, als wäre dieser überwältigende Sieg bei den US Open noch zu weit entfernt: Mit Ausnahme dieses Grand Slams konnte sie bei keinem der Grand Slams danach über Runde 4 hinauskommen. Sie trat mit einer Wildcard in Abu Dhabi an, hat sie aber nach einem Spiel wieder verlassen.