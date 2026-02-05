Elon Musk wird nach dem SpaceX-xAI-Deal First Person im Wert von über 800 Milliarden Dollar

HQ

Elon Musk ist der erste Mensch in der Geschichte, der nach der Übernahme seines künstlichen Intelligenz- und Social-Media-Unternehmens xAI durch SpaceX ein Vermögen von über 800 Milliarden Dollar angehäuft hat. Laut Forbes schätzt der Deal das kombinierte Unternehmen auf 1,25 Billionen Dollar und steigerte Musks Vermögen um geschätzte 84 Milliarden Dollar, womit es auf einen Rekordwert von 852 Milliarden Dollar stieg.

Vor der Übernahme hielt Musk große Anteile an beiden Unternehmen, wobei SpaceX mit 800 Milliarden Dollar und xAI mit 250 Milliarden Dollar bewertet wurde. Nach der Fusion schätzt Forbes, dass Musk etwa 43 % des kombinierten Unternehmens besitzt, das nun etwa 542 Milliarden Dollar wert ist, was SpaceX zu seinem mit Abstand wertvollsten Vermögenswert macht. Sein Vermögen umfasst außerdem bedeutende Anteile an Tesla sowie Aktienoptionen, die sein Vermögen dramatisch steigern könnten, wenn ehrgeizige Leistungsziele erreicht werden.

Der Deal markiert den jüngsten Meilenstein in einem rasanten Aufstieg, bei dem Musk die Hürden von 500 Milliarden, 600 Milliarden und 700 Milliarden Dollar in nur vier Monaten überschritten hat. Er ist nun fast 580 Milliarden Dollar reicher als der zweitreichste Mensch der Welt, Google-Mitbegründer Larry Page, und nähert sich dem Werde des ersten Billionärs der Welt, während SpaceX sich auf einen möglichen Börsengang später in diesem Jahr vorbereitet...

Um diese Zahl ins rechte Licht zu rücken

Um diese Zahl ins rechte Licht zu setzen: Musks Vermögen von 800 Milliarden Dollar liegt auf dem Ausmaß nationaler Volkswirtschaften. Zum Vergleich: Das BIP Dänemarks beträgt etwa 430 Milliarden Dollar, Schweden 610 Milliarden, Norwegen etwa 580 Milliarden und Finnland etwa 300 Milliarden Dollar. Mit anderen Worten: Musks persönliches Vermögen ist heute vergleichbar mit (oder größer als) der jährlichen Wirtschaftsproduktion vieler Länder.