Musk integriert xAI in SpaceX bei einer großen Tech-Fusion

Elon Musk hat sein Unternehmen xAI für künstliche Intelligenz in SpaceX eingegliedert und zwei seiner wichtigsten Unternehmungen unter eine einheitliche Unternehmensstruktur gebracht. Der am Montag bekanntgegebene Deal konsolidiert Musks Geschäftsimperium weiter, während SpaceX sich auf einen lang erwarteten Börsengang später in diesem Jahr vorbereitet, dessen Bewertungen voraussichtlich nie dagewesene Höhen erreichen werden.

Im Rahmen der Fusion nimmt SpaceX die Vermögenswerte von xAI auf, darunter den Grok-Chatbot und die soziale Medienplattform X. Das Unternehmen erklärte, die Entscheidung würde Pläne beschleunigen, künstliche Intelligenz mit weltraumgestützter Infrastruktur zu kombinieren, einschließlich Satelliten, die Direktkommunikation mit Geräten und großflächige Datenverarbeitung außerhalb der Erde unterstützen können.

Elon Musk // Shutterstock

Musk hat argumentiert, dass das zukünftige Wachstum der KI nicht ausschließlich auf terrestrische Rechenzentren angewiesen sein kann, die enorme Mengen an Strom und Kühlung benötigen. Weltraumgestützte Systeme, die von Solarenergie betrieben werden, bieten seiner Behauptung nach eine langfristige Lösung für die ökologischen und logistischen Grenzen der erdgebundenen Infrastruktur. Daher stellt die Fusion den Weltraum explizit als nächste Grenze für die Skalierung von KI-Technologien dar.

Das Geschäft folgt auf eine Reihe von Transaktionen, die Musks Unternehmen zunehmend miteinander verflochten sind, darunter Teslas jüngste milliardenschwere Investition in xAI. Während die Fusion SpaceXs Position an der Schnittstelle von Luft- und Raumfahrt und künstlicher Intelligenz stärkt, erfolgt sie auch vor dem Hintergrund einer verstärkten Beobachtung von Musks Geschäften, einschließlich der jüngsten Kontroversen rund um die Moderation von KI-Inhalten...