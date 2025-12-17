Musk wird der weltweit erste Mann mit 600 Milliarden Dollar

HQ

Elon Musk ist laut Forbes die erste Person in der Geschichte mit einem Vermögen von 600 Milliarden Dollar geworden, angetrieben durch stark steigende Bewertungen seiner Unternehmen und wachsende Erwartungen, dass SpaceX an die Börse gehen wird.

Der Meilenstein folgt auf Berichte, dass SpaceX sich auf einen Börsengang im nächsten Jahr mit einer Bewertung von rund 800 Milliarden US-Dollar vorbereitet. Musk besitzt etwa 42 % des privaten Raketen- und Satellitenunternehmens, was bedeutet, dass ein Börsengang sein Vermögen um rund 168 Milliarden Dollar erhöhen könnte und sein Vermögen auf geschätzte 677 Milliarden Dollar erhöhen könnte.

Musks Vermögen wurde zudem durch seinen Anteil an Tesla gesteigert, wo er etwa 12 % besitzt. Die Tesla-Aktien sind in diesem Jahr trotz schwächerer Fahrzeugverkäufe gestiegen, was kürzlich durch Musks Ankündigung begünstigt wurde, dass das Unternehmen Robotaxis ohne Sicherheitsmonitore testet. Im November genehmigten die Aktionäre ein rekordverdächtiges Gehaltspaket von 1 Billion Dollar für Musk, was das Vertrauen der Investoren in seinen Einsatz unterstreicht, Tesla zu einem KI- und Robotik-Gigant zu machen.

Um diese Zahl ins rechte Licht zu rücken

Um diese Zahl ins rechte Licht zu setzen: Musks Vermögen von 600 Milliarden Dollar entspricht dem Ausmaß nationaler Volkswirtschaften. Zum Vergleich: Das BIP Dänemarks beträgt etwa 430 Milliarden Dollar, Schweden 610 Milliarden, Norwegen etwa 580 Milliarden und Finnland etwa 300 Milliarden Dollar. Mit anderen Worten: Musks persönliches Vermögen ist heute vergleichbar mit (oder größer als) der jährlichen Wirtschaftsproduktion vieler Länder.