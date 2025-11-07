Elon Musk sichert sich historischen Tesla-Gehaltsdeal in Höhe von 1 Billion US-Dollar

HQ

Die Tesla-Aktionäre haben Elon Musks rekordverdächtiges Gehaltspaket in Höhe von 1 Billion US-Dollar genehmigt und damit seinen Einfluss auf die Zukunft des Unternehmens gefestigt, das sich auf KI, Robotaxis und humanoide Roboter konzentriert. Der Plan wurde auf der Jahresversammlung von Tesla in Austin, Texas, bei der Musk neben tanzenden Robotern auf der Bühne erschien, mit mehr als 75 % Unterstützung angenommen.

Musk, der bereits der reichste Mensch der Welt ist, könnte in den nächsten zehn Jahren Aktien im Wert von bis zu 878 Milliarden US-Dollar erhalten, wenn Tesla eine Reihe von Leistungs- und Bewertungsmeilensteinen erreicht. Die Abstimmung wurde als entscheidend für den Verbleib von Musk angesehen, dessen Führung und weitreichende Ambitionen die Identität von Tesla weiterhin prägen, auch wenn seine politischen Äußerungen das Image der Marke beschädigt haben.

Teslas Zukunft ist mit Musks Vision verbunden

Der Vorstand hatte gewarnt, dass Musk ohne den Deal gehen könnte, der an das Erreichen von Zielen wie 20 Millionen ausgelieferten Autos, 1 Million Robotaxis und 400 Milliarden US-Dollar Gewinn gebunden ist. Auch der Marktwert von Tesla müsste von 1,5 Billionen US-Dollar auf 8,5 Billionen US-Dollar steigen, damit Musk die volle Auszahlung erhält.

Während Großinvestoren wie der norwegische Staatsfonds das Paket ablehnten, argumentierten die Befürworter, dass die Belohnungen mit dem Erfolg der Aktionäre übereinstimmen. Ein Analyst drückte es so aus: "Ob dies Teslas nächste Ära der Innovation befeuert oder Musk nur mehr Kontrolle gibt, das bleibt abzuwarten."