Musk wird zum ersten 700-Milliarden-Dollar-Mann der Welt

Vor nicht allzu langer Zeit berichteten wir, dass Elon Musk der weltweit erste 600-Milliarden-Dollar-Mann geworden war. Jetzt sind Tesla- und SpaceX-Chefs noch weiter vorangegangen und sind damit die erste Person geworden, die mehr als 700 Milliarden Dollar wert ist.

Musks Vermögen stieg auf etwa 749 Milliarden US-Dollar, nachdem der Oberste Gerichtshof von Delaware Tesla-Aktienoptionen im Wert von 139 Milliarden US-Dollar wieder eingeführt hatte und damit ein Urteil eines unteren Gerichts aufgehoben hatte, das sein wegweisendes Gehaltspaket 2018 für nichtig erklärt hatte. Das Gericht erklärte, dass die frühere Entscheidung, den Entschädigungsvertrag aufzuheben, unzulässig war.

Das Urteil krönt einen bemerkenswerten Anstieg von Musks Vermögen. Letzte Woche überschritt sein Vermögen die 600-Milliarden-Dollar-Marke, während berichtet wurde, dass SpaceX an die Börse gehen könnte, während die Tesla-Aktionäre im November einen separaten Gehaltsplan von 1 Billion Dollar genehmigten – den größten in der Unternehmensgeschichte.

Laut Forbes übertrifft Musks Vermögen nun das der zweitreichsten Person der Welt, Google-Mitbegründer Larry Page, um fast 500 Milliarden Dollar, was Musks unvergleichliche Position an der Spitze der globalen Reichenliste unterstreicht.

Um diese Zahl ins rechte Licht zu setzen: Musks Vermögen von 600 Milliarden Dollar entspricht dem Ausmaß nationaler Volkswirtschaften. Zum Vergleich: Das BIP Dänemarks beträgt etwa 430 Milliarden Dollar, Schweden 610 Milliarden, Norwegen etwa 580 Milliarden und Finnland etwa 300 Milliarden Dollar. Mit anderen Worten: Musks persönliches Vermögen ist heute vergleichbar mit (oder größer als) der jährlichen Wirtschaftsproduktion vieler Länder.