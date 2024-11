Netflix-Doku taucht tiefer in die saudische Pro League ein und enthält Interviews mit Ronaldo, Benzema und Neymar Saudi Pro League: Kickoff streamt am 21. November auf Netflix: Sehen Sie sich jetzt den ersten Trailer an.

HQ Cristiano Ronaldo sorgte weltweit für Schlagzeilen, als er 2023 bei Al-Nassr unterschrieb, nachdem er seine gesamte Karriere in europäischen Ligen verbracht hatte. Er erhielt das höchste Fußballgehalt aller Zeiten, 200 Millionen Euro pro Jahr, einschließlich kommerzieller und Sponsorship-Deals. Seitdem haben einige der größten internationalen Fußballspieler aus Europa bei saudischen Klubs unterschrieben, darunter Karim Benzema bei Al-Ittihad und Neymar bei Al-Hilal. Plötzlich ist der saudi-arabische Fußball auf der ganzen Welt bekannter geworden. Am 21. November erscheint ein sechsteiliger Dokumentarfilm auf Netflix, Saudi Pro League: Kickoff, der tiefer in die Frage eintaucht, wie die Liga versucht, eine der Top-Ligen der Welt zu werden, und mit Vereinen wie Al Ahli und Al Etiffaq sowie den oben genannten Clubs spricht, mit Interviews mit Ronaldo, Benzema und Neymar. Der Dokumentarfilm enthält auch ein Interview mit Steven Gerrard, einer Liverpool-Legende, die derzeit Al-Ettifaq trainiert, aber auch mit saudischen Spielern, darunter Al-Dawsari (Al-Hilal), Feras Al-Buraikan (Al-Ahli), Talal Haji (Al-Ittihad) und Abdulrahman Ghareeb (Al-Nassr), und stellt die Frage, warum ein saudischer Spieler nicht in den europäischen Ligen spielen kann. Den ersten Trailer zur Doku könnt ihr euch hier ansehen. Saudi Pro League: Kickoff wird am 21. November auf Netflix gestreamt. Netflix