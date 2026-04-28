Eindrücke: The Blood of Dawnwalker steigen und uns nach mehr verlangen lassen.

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Wie du, mein lieber RPG-Liebhaber, dich vielleicht erinnerst oder auch nicht, war es bei meinem ersten Blick auf The Blood of Dawnwalker auf der Gamescom letztes Jahr eine Hands-off-Demo. Als Gamereactor neulich eingeladen wurde, das Büroversteck der Rebellenwölfe in Warschau zu besuchen, nahm ich an, endlich etwas praktische Zeit mit dem Spiel als Magier am Tag und als Vampir-um-Nacht Coen zu verbringen. Leider wurden wir vorab informiert: Diesmal darfst du auch nicht spielen.

Was zunächst wie ein Ärger klang, wurde schnell zum Gegenteil. Das Spiel ist weiterhin für 2026 geplant, wobei ein Veröffentlichungsdatum wahrscheinlich beim Lesen bekannt gegeben wird, weshalb die Tatsache, dass es immer noch nicht spielbar war, einige Augenbrauen hervorrufen ließ. Doch die geführte Demo wechselte von "Sorge, irgendetwas muss nicht stimmen oder kaputt sein" zu "wow, es hat sich sehr weiterentwickelt, ich weiß jetzt viel mehr und muss das so schnell wie möglich spielen".

Denn was uns diese neue Vorschauversion gegeben hat, war in erster Linie der Beweis für die bedeutende Entwicklung gegenüber der frühen Beta des letzten Jahres. Und zweitens viel mehr Kontext zu seiner Hintergrundgeschichte und dem sogenannten "narrativen Sandkasten": seinen Charakteren, seiner verzweigten Erzählweise und Questdesign und wie es funktioniert. Hätten wir das alles selbst erfassen können, während wir die flüssigeren Grafiken und Multiple-Choice-Konsequenz-Szenarien gelernt haben? Ich glaube nicht, zumindest nicht vollständig, und deshalb habe ich die geführte Demo irgendwie geschätzt.

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Nachdem das gesehen und die Notizen gemacht wurden, schweben zwei große Fragezeichen immer noch über dem Projekt. Kann es diese faszinierende Vielfalt an bedeutenden Missionen und Quests über die 30 Spieltage hinweg aufrechterhalten und dabei das gleiche Maß an Spannung und Belohnung bewahren? Und da dies immer noch als Open-World-Dark-Fantasy-Action-RPG beschrieben wird, was ist mit dieser offenen Welt?

Wir haben in dieser Hinsicht nur ein paar Details während der Demo und während unserer Zeit mit den Regisseuren und Entwicklern mitbekommen. Es wird Schreine als Teleportationspunkte und Fertigkeitsstationen geben, keine Reittiere, wie Mateusz Tomaszkiewicz Gamereactor während unseres Interviews bestätigt hat, aber Coen wird in der Lage sein, sich in einen Wolf zu verwandeln (warum natürlich) für schnellere Fortbewegung. Wir erhaschten auch einen Blick auf die größere Oberweltkarte, die abgesehen davon, dass sie wunderschön handgezeichnet ist, aber uns versprochen wird, sie sei "voller antiker Ruinen", aber wir haben immer noch keine wirkliche Ahnung, wie sich das Abenteuer dort ausbreiten wird, sobald man das Dorf Laslea verlässt.

Kommen wir nun zur Sache. Dies war der Prolog des Spiels, sodass im Gegensatz zur letztjährigen Demo von Tag 9, die sich auf Setting, Fähigkeiten, Kampf und die Ermittlungsseite konzentrierte, die erste Stunde und mehr Zeit eines neuen Spiels einen anderen Zweck erfüllte. Nach dem gleichen vorgerenderten Intro, das wir letztes Jahr gesehen haben, konnten wir Coen und seine ganze Familie kennenlernen, hatten unseren ersten FOMO-Schub mit den verschiedenen Entscheidungen, die man treffen kann, und sahen, wie hart und geschichtsverändernd die Konsequenzen sein können. In der Zwischenzeit haben wir die deutlich ausgefeiltere Grafik genossen (abgesehen von ein paar steifen Dialoganimationen ist dieser Film ohnehin schon beeindruckend) und ein flüssiges, richtungsorientiertes Kampfsystem gebilligt, das auf Grundlage des Feedbacks und der Korrekturen vom letzten Jahr komplett transformiert wirkt.

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Und deshalb frage ich mich, ob es die Qualität langfristig beibehält, denn für eine offene Welt mit ständig wechselnden Ergebnissen wirkten die ersten Schritte im Spiel so verdammt gut inszeniert. Es fühlt sich fast an wie ein typisches God-of-War-Singleplayer-Action-Adventure mit einem starren Skript.

Coen ist ein junger Bursche, der schwere Zeiten von Seuchen und Hungersnot im Tal von Sangora in den Karpaten durchlebt. Er arbeitete früher in den Minen, wo er sich wegen der Exposition gegenüber Silberstaub Argyria zufügte. Dieses eine Element scheint für seinen besonderen Zustand als Dawnwalker und für die Geschichte insgesamt entscheidend zu sein. Er wird gequält davon, wie die Episode seiner kleinen Schwester mit den Vrakhiri (das Intro, beschrieben in unserer früheren Vorschau) sie beeinflussen könnte, aber Coen selbst wird von den Vampiren infiziert. Bald wird hier der große Aufruf deutlich:

"Kämpfe für deine Menschlichkeit oder nimm den Fluch an, um deine Familie zu retten."

Und das ist nichts, was du gegen Ende des 30 Spieltage-Abenteuers entscheiden wirst, sondern ständig ab Tag 1. Deine Schwester Lunka verschwindet im Tutorial, was andeutet, dass mit ihr und vielleicht mit dir etwas nicht stimmt, in einer köstlich verdrehten rötlichen Vision. Deine Mutter, Esmie, ist krank, und sobald du die Kontrolle über Coen bekommst, musst du entscheiden, ob du ihr Kräuter holst. Wenn du es nicht tust (und die Rebellenwölfe taten es nicht, da sie absichtlich Zeit mit anderen Besorgungen verbrachten), wird sie brutal ermordet und vor deinen Augen lebendig gefressen, nachdem sie Knyaz Brencis, dem Vrakhir-Herrn dieses Landes, Schwäche gezeigt hat. Er mag Steuern abgeschafft und die Krankheiten der Dorfbewohner heilen können, aber er regiert mit durstiger eiserner Hand und verlangt "nur" eine regelmäßige Spende im Gegenzug: "Ein Pint Blut, einmal jeden Mond".

"Blut so dünn, dass es wie Wasser schmeckt" – Brencis über Esmies Schwäche

Diese eine Tatsache zeigte echte Konsequenzen. Du kannst wichtige NPCs töten, entscheiden, wie du Quests angeht, und entscheiden, wen du unterstützt. "Entdecke Geheimnisse, kämpfe die Nacht allein oder mit unerwarteten Verbündeten – experimentiere und beobachte, wie die Welt reagiert, nutze die Stärken jeder Form." Das ist die Philosophie hier, die für mich wie mein geliebtes Dishonored klang und sich anfühlte, aber auf eine viel RPG-ähnlichere Art.

Und was hast du getan, du schlechter ADHS-Sohn, anstatt deine arme Mutter zu heilen? Da das Hauptziel ist, wenn man möchte, seine Familie zu retten, wurde uns gesagt, dass man jeden Tag die richtigen Entscheidungen treffen kann, um sie alle am Leben zu erhalten, einschließlich deines Vaters Pieter, deines kleinen Bruders Mirto und deiner älteren Schwester Yana. Aber wie das unheilvolle Zitat oben andeutet, scheint es viel einfacher zu sein, wenn du nachts nachgibst und deine Vampirfähigkeiten annimmst.

Anstatt beim örtlichen Arzt Kräuter zu sammeln, sahen wir mehrere verlockende Nebenquests um Coen herum, während er durch das Dorf ging. Das Erfüllen dieser Ziele sowie das Erlernen neuer Fähigkeiten verschieben die Ingame-Uhr nach vorne. Sie ignorierten ein gut bezahltes Opfer und eine Frau in Not namens Gremla (später unwiderruflich bei Pater Florins Blutmesse hingerichtet) und entschieden sich stattdessen, ein vermisstes Schwein zu retten (warum nicht, wenn auch nur, um die Konsequenzen zu verdeutlichen) und den vermissten Bruder eines Bekannten.

Blätter, Licht, Schatten, Architektur und Naturdetails am Stadtrand von Laslea sehen nun wunderschön aus, voller Persönlichkeit trotz der Spannung und Verzweiflung in der Luft. Soldaten behalten die Dorfbewohner ständig im Auge, Vrakhiri kommen und gehen, wie sie wollen. Nur nahegelegene Quests werden auf der Karte oder dem Kompass angezeigt, während ein Batman-ähnlicher Fokusmodus Lootables, interaktive Gegenstände und Hinweise auf dem Bildschirm zeigt.

Ein Schiffbrüchiger hatte das Schwein in Gewahrsam, und das Sanduhr-Symbol in der ersten Dialogwahl zeigte, dass Hilfe die Zeit um einen Abschnitt vorrücken würde. Dann löste es den Kampf aus, mit den Richtungsangriffen, manuellen Ausweichmanövern und ausdauerfressenden automatischen Paraden, die ich letztes Jahr erklärt habe. Mit dem niedergeschlagenen Kerl und dem verfolgten Schwein kamen Wölfe, die trotz jeglicher Verwandtschaft keinerlei Mitgefühl für Coen zeigten. Schade, dass das Schwein trotzdem geschlachtet und zum Abendessen von seinem wahren Besitzer gegessen wird, der bereits seine Klinge schärfte, als wir es lieferten – ein ironisch-lustiger Aspekt, der dadurch noch verstärkt wird, dass man auch wählen kann, ob man zum Essen teilnimmt oder nicht.

Der verschwundene Bruder? Der Name ist Lazar, und da wir bald in der Tageszeitlinie angekommen sind, lebt er noch. Aber es hätte schlimmer kommen können. Seine Rettung, einschließlich einiger Detektivarbeit, führt uns zu einer der antiken Ruinen, die natürlich die Bühne für einen alternativen Mini-Boss bereitet: The Forgotten Guardian, einen Toten, der irgendwie wieder zum Leben erweckt wurde, dessen Angriffe für diejenigen, die auf Auto-Parry setzen, nicht blockierbar sind. "Wenn ich gegen das Ding kämpfen müsste, würde ich mir in die Hose machen", sagt unser Retter. Eine so andere Mission verpasst man komplett, wenn man seine Zeit woanders verbringt.

Statt des generischeren Schiffs, das wir im August gesehen haben, hat Coen mit dieser neuen Vorführung viel Persönlichkeit gewonnen. Angesichts der vielen Möglichkeiten, wie man ihn formen kann, verstehen wir, dass er eine Art "vom Spieler erstellten Charakter"-Raum einhalten muss, aber er muss uns auch mit der Geschichte und seinen Motivationen fesseln. Das neue Kunstwerk, das ihm gewidmet ist, sagt schon viel mehr aus, und dieser Prolog zeigte, wie er von einem sehr unerfahrenen, schwachen Jungen, der dazu neigt, Angst zu bekommen, zu einem stärkeren, selbstbewussteren Protagonisten wird.

Auch die Kameraführung hat sich verbessert, sowohl in als auch außerhalb der Zwischensequenzen. Die Blood Mass-Ereignisse wirken angespannt und glaubwürdig. Wir erfahren ein wenig mehr über die anderen Vampire, die in der Originalsequenz eingeführt wurden, und es sieht so aus, als würden sie während des Spiels als Brencis' Koopalings fungieren.

Die Messe kam später im Prolog, sodass wir sehen konnten, was als Nächstes passiert, was Coen gegen seine Kollegen aus der Silbermine stellt und seinen trauernden und damit rücksichtslosen Vater in Gefahr bringt. Ich will nicht weiter spoilern, aber es genügt zu sagen, dass auch er fehlt, und genau hier beginnt Coen, mit seinen neu erworbenen Vrakhiri-Kräften zu kämpfen, was damit zusammenhängt, wie Brencis ihm einen Fangzahn ins Herz gesetzt hat. Und ich muss sagen, wir haben den Moment geliebt, in dem er versucht ist, seinen Freund Kastel zu verschlingen, während er mit leckerem, stinkendem Blut bedeckt liegt. Ein volles Bein ist vorerst als Tapa-Vorspeise satt. Interessanterweise gibt es Entscheidungen, die du je nach Bluthunger treffen kannst oder nicht, was tatsächlich für dich entscheiden kann, wann du Nachschub brauchst, angezeigt durch einen roten Rahmen auf dem Bildschirm. Und ja, du wirst unfreiwillig Freunde und Feinde so töten.

Mit mehr Vampirkräften zur Verfügung war es der perfekte Bereich, um die vertrauten Fähigkeiten zu präsentieren. Coen sieht weniger menschlich aus, benutzt im Kampf seine Krallen und bekommt Fangzähne. Er bekämpft schnell Gollum-ähnliche, nervige Kreaturen in den Höhlen und übt Schattenschritt und Ebenenverwandlung, wobei letztere ihn wie Spidey auf Wänden laufen lässt und, wie man uns sagt, immer in der offenen Welt verfügbar ist. Eine neue Vampirfähigkeit war Claw Ride, mit der Coen Wände hinunterrutschen konnte, anstatt darauf zu laufen.

Der Vrakhiri-Banneret trat im letzten (nächtlichen) Kampf auf und zeigte sich als härtere Feinde, die zusammen mit seinem ehemaligen Freund und nun misstrauischen Kollegen Vladimir ein brennendes Haus bewachten. "Würde ein Monster mit dir reden?", versucht, einen Coen zu vermenschlichen, der dem Hunger tatsächlich nachgeben kann, wenn du es willst, bevor er automatisch wird.

Das Sahnehäubchen? Das finale Duell mit Brencis im Prolog, in dem er Pieter ins Gesicht kratzt, um den Durst seines eigenen Sohnes auszunutzen. Wird Coen es an seinem Vater löschen? Schon so früh im Spiel ist es Zeit, Brencis, den Knyaz von Vale Sangora, einem tausendjährigen, erfahrenen römischen Soldaten, gegenüberzutreten. Coen ist ihm nicht gewachsen, doch dann passiert etwas: Sein silberbestäubtes Dawnwalker-Blut schmeckt schlecht und die Sonne steht kurz davor. "Ich sollte dich aufschneiden und deine Eingeweide studieren!" Und unser Protagonist wird schließlich mit einem Pflock an einen Baum geheftet. Wie wird er gerettet werden?

Das und darüber hinaus werden wir in ein paar Wochen wissen, wenn wir hoffentlich das Spiel selbst spielen, um mehr über fortgeschrittenere Kräfte und Geheimnisse, perk- und fähigkeitsreiche Fertigkeitenbäume wie Schwertmeisterschaft, die Rolle potenzieller Verbündeter im längeren Abenteuer und natürlich die wahre Open-World-Größe, die wir vom vollständigen Spiel erwarten können, wenn es später in diesem Jahr erscheint. Für den Moment kann ich nur die vielen einzigartigen, aber wirklich rollenspielenden Dinge begrüßen, die The Blood of Dawnwalker bringt. Wenn es wie im Prolog durchgehend Bestand hat, kann es für Genre-Fans etwas ganz Besonderes werden.