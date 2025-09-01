Obwohl es sich um einen Vampir handelt, basiert der Protagonist von The Blood of Dawnwalker auf einem Werwolf

HQ

The Blood of Dawnwalker ist ein Vampirspiel. Du kämpfst gegen Vampire, du chattest mit Vampiren. Nachts wirst du zum Vampir und kannst all seine Kräfte einsetzen. Die Rebellenwölfe haben sich jedoch nicht nur die Vampirmythologie angesehen, als sie ihre eigenen Blutsauger erschufen.

Im Gespräch mit uns auf der Gamescom verriet Konrad TomaszkiewiczThe Blood of Dawnwalker, dass sie sich bei der Entwicklung des Protagonisten des Spiels, Coen, tatsächlich mit Werwölfen befasst haben. "Wir haben Coen auf der Grundlage des Werwolfs entworfen, denn der Werwolf ist tagsüber der Mensch und nachts das Biest." sagte Tomaszkiewicz.

"Und wir dachten, OK, was wäre, wenn wir den Menschen am Tag und den Vampir in der Nacht hätten? Wie man das erreicht, weißt du?", fuhr er fort und erklärte, dass Coen als Jugendlicher in Silberminen gearbeitet habe und daher nicht vollständig ein Vampir werden könne. "Diese Veränderung geht zurück, aber in der Nacht geht sie weiter und du kannst deine Kräfte einsetzen. Und auf diese Weise erschaffen wir den Charakter, der nicht übermächtig ist, diese Dualität in sich trägt."

Wenn du dir unser vollständiges Interview mit Konrad Tomaszkiewicz ansehen möchtest, in dem wir auch über mögliche Henry Cavill-Inspirationen für Coen sprechen, schau dir das vollständige Interview unten an: