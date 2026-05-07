Star Fox wird mit dem Nintendo 64 Controller für die Switch spielbar sein

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Nintendo hat über Nacht eine echte Bombe platzen lassen. Ohne jegliche Vorwarnung erfuhren wir, dass es Zeit für einen Star Fox Direct war, und so wurde ein Spiel angekündigt, von dem lange gerüchtet worden war und auf das die Leute schon ewig gedrängt hatten... Völlig aus heiterem Himmel.

Wir haben bereits berichtet, dass das Spiel am 25. Juni erscheint, einen ungefähren Preis angegeben und festgestellt, dass es sich um ein Remake von Star Fox 64 (in Europa als Lylat Wars bekannt) handelt – oft als das beste Spiel der Reihe. Aber eine Sache, die unter dem Radar geflogen ist: Nintendo möchte offenbar den Wurzeln des Originals beim Nintendo 64 etwas mehr Aufmerksamkeit schenken.

Deshalb haben sie bestätigt, dass du, wenn du den Nintendo 64 Controller für die Switch gekauft hast, dieses neue Star Fox Remake damit spielen kannst. Da dies ein Remake ist, das dem Original sehr treu bleibt, wird es sich anfühlen, als würde man ins Jahr 1997 zurückfliegen und den Klassiker genau so erleben, wie er ursprünglich gespielt werden sollte.

Eine nette Note, findest du nicht?