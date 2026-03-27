Gerücht: Nintendos Exklusivreihe für 2026, soll geleakt worden sein

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Natürlich weiß Nintendo, wie man seine größten Gaming-Überraschungen unter äußerster Geheimhaltung hält. Zumindest für fast die gesamte Dauer ihres Entwicklungszyklus. Doch als der Moment der offiziellen Enthüllung näher rückt, beginnt sich der Boden unter ihren Füßen zu verschieben, und Flüstereien über zukünftige Titel kommen aus verschiedenen Quellen hervor, was einen vermuten lässt, dass die Informationen zuverlässig sind.

Das ist mehr oder weniger das, was nach den Enthüllungen des bekannten Insiders NatetheHate in seinem Podcast passiert ist, den Sie auf YouTube finden können. Die Diskussion behandelt die aktuelle Situation bezüglich der Nintendo Switch 2 sowie den Veröffentlichungsplan, den Nintendo für die zweite Jahreshälfte vorbereiten könnte.

Zuerst die schlechte Nachricht: Laut dem Insider wird es 2026 keinen 3D-Mario geben. Dies wurde bereits vermutet, da das Unternehmen Super Mario Galaxy: The Movie als 'das Hauptereignis' zu Marios 40-jährigem Jubiläum bezeichnete, das wir gerade gerade erleben.

Sobald Sie den bitteren Geschmack dieser ersten Nachricht überwunden haben, hoffe ich, dass der nächste Teil Sie überrascht. Nintendo bereitet einen neuen Haupttitel für Star Fox vor, und die offizielle Ankündigung soll diesen Sommer erfolgen, vermutlich während eines Nintendo Direct im Juni. Dies wird auch durch den überraschenden Auftritt von Fox McCloud im Mario-Film untermauert, der in einer Woche Premiere feiert. Diese von Nate the Hate geteilten Informationen wurden ebenfalls von Quellen aus dem Umfeld von Gamereactor als zutreffend bestätigt.

Und falls die Rückkehr von Star Fox nach 20 Jahren Abwesenheit (der letzte Teil, Star Fox: Command, erschien am 6. August 2006 in Japan) für dich spektakulär klingt, solltest du auch wissen, dass dieselben Quellen (wie Nate) auf ein Remake von The Legend of Zelda: Ocarina of Time verweisen, das ebenfalls in der zweiten Jahreshälfte angekündigt wird. mit einer Veröffentlichung vor Ende 2026.

Offensichtlich ist keine dieser Neuigkeiten offiziell, bis Nintendo etwas anderes sagt, aber die Vielzahl der Quellen, die sich auf dieselben Informationen einig sind, lässt uns glauben, dass es stimmt. Es sieht so aus, als würde der Zeitplan der Nintendo Switch 2 sehr bald richtig Fahrt aufnehmen.

Wenn sich diese Information bestätigt, was haltet ihr von der Rückkehr von Star Fox und Ocarina of Time?