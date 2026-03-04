Ein Mortal Kombat-Kartenspiel wurde angekündigt

HQ

Nachdem Netherrealm Studios vorzeitig die Unterstützung für Mortal Kombat 1 eingestellt hatten, gingen viele davon aus, dass der nächste Titel des Entwicklers Injustice 3 sein würde (obwohl Gründer Ed Boon seine Community kürzlich glauben ließ, es könnte ein neuer Killer Instinct sein). Und das mag durchaus der Fall sein, aber das heißt nicht, dass wir kein neues Mortal Kombat bekommen.

Im Gegenteil, ein neues Mortal Kombat wurde nun angekündigt – allerdings ist es etwas anders als das, was wir gewohnt sind. Das Spiel heißt Fight!: Mortal Kombat 1 und ist ein analoges Kartenspiel für bis zu vier Spieler. Die Entwickler suchen nun Finanzierung über Kickstarter, und das Ziel wurde am ersten Tag mit großem Vorsprung erreicht. Sie schreiben:

"Fight!: Mortal Kombat 1 verstärkt das Khaos mit all deinen Lieblings-Kombatanten, Fatalities und anderen denkwürdigen Moves aus dem Spiel. Du kannst das Grundspiel (zwei Cover-Optionen), drei Erweiterungen, Spielmatten, Acryl-Standees und mehr bekommen. Die gesamte Kunst ist originell und speziell für das Spiel erstellt. Erwartet jede Menge exklusive Kickstarter-Stretch-Goals!"

Klingt nach Spaß? Dann geh auf Kickstarter, um mehr zu lesen und vielleicht das Spiel zu kaufen. Es gibt sowohl eine Basic-Edition als auch umfassendere Pakete zur Auswahl, und welches du auch wählst, du bekommst wahrscheinlich mehr als erwartet, da die Stretch-Ziele derzeit in rasantem Tempo erreicht werden.