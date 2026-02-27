Mortal Kombat-Schöpfer interessiert daran, Killer Instinct zurückzubringen

HQ

Mortal Kombat 1 verkaufte sich gut, entsprach aber dennoch nicht ganz den Erwartungen von Warner Bros., und die Unterstützung wurde vor dem Zeitplan eingestellt. Leider wissen wir nicht, woran NetherRealm Studios seitdem gearbeitet hat, aber viele glauben, dass es sich um ein neues Injustice handelt, ihre beliebte DC-Kampfserien, was angesichts des neu gestarteten DC-Universums Sinn ergeben würde.

Aber... Könnte es sein, dass sie etwas völlig anderes machen? Der Gründer des Studios und Mitbegründer von Mortal Kombat, Ed Boon, hat eine etwas merkwürdige Umfrage zu X durchgeführt, die gerade zu Ende gegangen ist. Seltsamerweise fragt er sich, was seine Follower für den besten Weg halten, um "Killer Instinct zurückzubringen." Wie wir wissen, handelt es sich dabei um Microsofts Spielereihe, die Mitte der 90er Jahre von Rare gestartet wurde.

Boon ist dafür bekannt, seine Follower oft mit obskuren Hinweisen und anderen Dingen zu necken, und er schreibt, dass er "nur neugierig" sei. Das hat jedoch die Leute nicht davon abgehalten zu spekulieren, dass das Xbox-Team eine Zusammenarbeit mit NetherRealm begonnen haben könnte, um sie zum nächsten Killer Instinct zu bewegen, so wie Marvel mehrfach mit Capcom an Kampfspielen zusammengearbeitet hat.

Wir sollten wahrscheinlich nicht zu viel hineininterpretieren, aber du könntest zustimmen, dass es eine seltsame Frage ist, der man Aufmerksamkeit schenken sollte, oder? Das Ergebnis sehen Sie auf dem Bild unten.