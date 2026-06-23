Ein Hantavirus-Ausbruch "steht kurz vor Ende", sagt der Generaldirektor der WHO, nachdem mehr als 80 % der Kontakte die Quarantäne abgeschlossen haben

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Der Hantavirus-Ausbruch, der im vergangenen April auf einer Kreuzfahrt ausbrach, die von Argentinien auslief, der MV Hondius, ist nun unter Kontrolle, da mehr als 80 % der potenziellen Kontakte mit dem Virus, Passagiere oder Besatzung des niederländischen Kreuzfahrtschiffs, die empfohlene 42-tägige Quarantäne nach der Exposition abgeschlossen haben.

Am Montag kehrten alle 18 US-Bewohner an Bord der MV Hondius nach fast sechs Wochen in der National Quarantine Unit in Nebraska nach Hause zurück. "Infolge dieses Ausbruchs traten in den Vereinigten Staaten keine Fälle von Hantavirus auf", so die US-amerikanischen Centers for Disease Control and Prevention.

Alle Quarantänefälle in Spanien für Passagiere und Besatzungsmitglieder endeten ebenfalls am vergangenen Wochenende ohne neue Infektionen, seit das Schiff am 10 . Mai auf den Kanarischen Inseln anlegte und die meisten Passagiere aus den meisten Ländern von Bord gingen, bestätigte Ángel Víctor Torres, Minister für Territorialpolitik Spaniens.

Am Dienstag sagte Tedros Adhanom Ghebreyesus, Generaldirektor der Weltgesundheitsorganisation, dass wir "kurz davor sind, diesen Ausbruch zu beenden", und dass der Kapitän des Schiffes und der Großteil der Besatzung bereits die Quarantäne abgeschlossen hätten. Und die Kontakte der Erkrankten – über 600 Menschen in 33 Ländern und Territorien – wurden verfolgt, ohne dass es über die ursprünglich gemeldeten 13 neue Fälle gab, was zu drei Todesfällen führte.

"Tiefes Ansehen an Spanien, die Niederlande, Kapverdide, Südafrika und das Vereinigte Königreich für ihre entscheidende Rolle in der Reaktion", sagte Adhanom Ghebreyesus.